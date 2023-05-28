انتهت نهائي الكونفدرالية - يانج أفريكانز (1)-(2) اتحاد العاصمة

نهائي الكونفدرالية – اتحاد العاصمة يعود بفوز قاتل من تنزانيا في الذهاب ضد يونج أفريكانز

ثلاثي مصري ضمن قائمة حكام أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة للأولمبياد

وزير الرياضة: جمهور الأهلي سيكون أكثر من 20 ألف أمام الوداد.. وموقف رئاسة الزمالك

خبر في الجول - إصابة حمدي فتحي في العضلة الخلفية.. وموقفه من نهائي أبطال إفريقيا

مواعيد مباريات الأحد 28 مايو 2023.. ختام الدوري الإنجليزي وقمة إيطالية ونهائي الكونفدرالية

الأهلي يعلن جاهزية الشناوي لمباراتي نهائي أبطال إفريقيا

تقرير: ضمن حملة لدعم فينيسيوس.. البرازيل تلعب ضد غينيا والسنغال وديا

اتحاد الكرة: طلبنا حضور السعة الكاملة في نهائي أبطال إفريقيا.. وموعد طرح التذاكر