انتهت نهائي الكونفدرالية - يانج أفريكانز (1)-(2) اتحاد العاصمة

الأحد، 28 مايو 2023 - 16:00

كتب : FilGoal

اتحاد الجزائر ويانج أفريكانز

يحل اتحاد العاصمة الجزائري ضيفا على يانج أفريكانز التنزاني في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

ويقام لقاء الإياب الأسبوع المقبل في الجزائر.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة بفوز اتحاد العاصمة بهدفين لهدف

ق 86: جووووول الثاني لاتحاد العاصمة

ق 81: جووووول التعادل لأصحاب الأرض

ق68. حارس اتحاد العاصمة ينقذ فرصة الهدف الأول من تسديدة أرضية تعامل معها بشكل جيد.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم جزائري

ق18 جوووووول أيمن محيوص يسجل الأول برأسية لاتحاد العاصمة الجزائري

ق3 خالد بوسليو يهدر فرصة تسجيل اتحاد الجزائر للأول

انطلاق المباراة

الكونفدرالية اتحاد الجزائر يانج أفريكانز
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