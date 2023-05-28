ثلاثي مصري ضمن قائمة حكام أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة للأولمبياد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن اختيار لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي "كاف" لثلاثة حكام مصريين لإدارة منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وشهدت القائمة تواجد كل من محمود ناجي حكم ساحة، وسيامي هلهل حكم مساعد، ومحمود عاشور حكم فيديو.

ومن المنتظر أن تقام البطولة في المغرب بين 24 يونيو وحتى 8 يوليو، إذ يتأهل أول 3 منتخبات في ترتيب البطولة النهائي إلى أولمبياد باريس 2024.

واستبعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، منتخب الجابون من كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما الذي كان في مجموعة مصر وحلت الكاميرون بدلا منه.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات مالي والكاميرون والنيجر.

بينما تضم المجموعة الأولى كل من المغرب وغانا والكونغو وغينيا.

ويخوض صاحب المركز الرابع مباراة ملحق مع منتخب آسيوي لتحديد آخر المتأهلين.

وسجل منتخب الجابون لاعبه فلوس دجافيه على أنه ولد في (29/7/2003) وتم اكتشاف ان اللاعب تم تسجيله مع نادي ييوجويندي الجابوني في كأس الكونفدرالية على أنه ولد في (15/11/1997).

وجاء قرار كاف بعدما قام الاتحاد الكاميروني بتقديم طعن ضد مشاركة اللاعب وتم اكتشاف الخطأ من لجنة الانضباط.

وتأهل منتخب مصر للنهائيات للمرة الرابعة على التوالي (الأكثر بين المنتخبات المشاركة) بعدما انتصر على زامبيا ذهابا بنتيجة 2-0 ثم تعادل سلبيا خارج القواعد.

ولأول مرة تتأهل منتخبات النيجر والكونغو وغينيا لنهائيات البطولة.