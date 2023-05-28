صلاح: يمكنني تحقيق النجاح بدون فيرمينو وماني.. وهذا ما نصحت به جاكبو

الأحد، 28 مايو 2023 - 13:56

كتب : FilGoal

محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو يحتفلون بهدف ليفربول

يؤمن محمد صلاح نجم ليفربول بأنه يمكنه تحقيق النجاح مع لاعبين آخرين بعد رحيل روبرتو فيرمينو ونهاية حقبة الثلاثي الذهبي مع ساديو ماني الذي رحل في بداية الموسم لبايرن ميونيخ.

وحقق صلاح وماني وفيرمينيو نجاحات عديدة قادت ليفربول لتحقيق 6 بطولات في المواسم الأخيرة.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة أسترو سوبر سبورت: "لا أريد أن أتغافل ما حققه ماني وفيرمينو معي، ولكن بالطبع يمكننا نفس مستوى النجاح وأكثر".

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وأضاف "عندما تؤمن بقدرتك على فعل ذلك ستنجح، أؤمن شخصيا بأن الفريق يملك لاعبين مميزين في الخط الأمامي، لديهم جميعا إمكانات جيدة".

وتابع قائد منتخب مصر "علينا فقط الاستمتاع باللعب معا، والبعد عن الضغوطات".

وتحدث صلاح عن زميله الهولندي كودي جاكبو قائلا "إنه يشبه فيرمينو إلى حد ما، يحب أن يتراجع لمنتصف الملعب لسحب المدافعين، وأحيانا يلعب دور لاعب الوسط".

وأكمل "أتحدث معه دائما، إنه لاعب ذكي للغاية ويريد التعلم دائما، نصحته ألا يستمع لأي انتقادات، ويلعب كرة القدم بالطريقة التي يفضلها".

وأتم صلاح رسالته لجاكبو قائلا "لا تهتم بما يقوله الناس عنك حين لا تسجل كثيرا في بعض الأوقات، اهدأ واستمتع بتواجدك مع فريق مثل ليفربول".

وشارك جاكبو، الذي انضم إلى ليفربول في يناير الماضي، في 25 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3.

بينما وصل رصيد صلاح من الأهداف في الموسم الجاري إلى 30 هدفا في مختلف المسابقات.

ونجح صلاح في تسجيل 30 هدفا أو أكثر في مواسم 2017-2018 (44 هدفا) و2020-2021 (31 هدفا) و2021-2022 (31 هدفا)، وهو ما تمكن منه الآن للموسم الرابع في مسيرته مع الريدز، والثالث على التوالي.

وينهي نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 304 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 186 هدفا وصنع 78 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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