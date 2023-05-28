خمسة أرقام تاريخية تنتظر صلاح أمام ساوثامبتون

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه ساوثامبتون يوم الأحد.

ويحل ليفربول ضيفا على ساوثامبتون ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

إذا سجل صلاح في شباك ساوثامبتون، سيصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا في الدوري للموسم الثالث على التوالي منذ روجر هانت في 1965-1966.

الهدف المنتظر من صلاح سيصل به لهدفه رقم 20 في الدوري الإنجليزي للموسم الخامس من أصل 6 لعبها مع ليفربول، علما بأنه كان على بعد هدف وحيد في الموسم الذي لم يفعل فيه ذلك.

لو سجل صلاح أمام القديسين سيتساوى مع روبي فاولر كأفضل هداف لليفربول ضد ساوثامبتون برصيد 8 أهداف.

صلاح على بعد هدف واحد من أن يصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 20 هدفًا ويصنع 10 في ثلاثة مواسم مختلفة.

فقد فعل ذلك مرتين مثل تيري هنري أسطورة أرسنال.

لو شارك الدولي المصري في مباراة الجولة الأخيرة سيكون قد لعب كل مباريات موسم الدوري الإنجليزي هذا الموسم مثل أليسون بيكر.

بدأ صلاح 36 مباراة وشارك كبديل في مباراة واحدة، بينما لعب الحارس البرازيلي كل المباريات كأساسي.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 30 هدفا في مختلف المسابقات.

ونجح صلاح في تسجيل 30 هدفا أو أكثر في مواسم 2017-2018 (44 هدفا) و2020-2021 (31 هدفا) و2021-2022 (31 هدفا)، وهو ما تمكن منه الآن للموسم الرابع في مسيرته مع الريدز، والثالث على التوالي.

وينهي نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 304 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 186 هدفا وصنع 78 هدفا.

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وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.