الأهلي يعلن جاهزية الشناوي لمباراتي نهائي أبطال إفريقيا

أعلن الأهلي جاهزية محمد الشناوي لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي.

ويستعد الأهلي للقاء الوداد يوم في مباراة الذهاب للنهائي يوم 4 يونيو المقبل.

وكتب الأهلي عبر حسابه على "تويتر": "قائد فريقنا محمد الشناوي جاهز لخوض النهائي".

🚨🚨قائد فريقنا محمد الشناوي جاهز لخوض النهائي.😍 pic.twitter.com/46alHWAnwL — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 27, 2023

ويغيب الشناوي عن الأهلي في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة في السمانة.

وغاب قائد الأهلي عن لقاء الإياب ضد الترجي التونسي في نصف نهائي دوري الأبطال.

وغاب الشناوي أيضا عن مباراتي إنبي وطلائع الجيش في الدوري بسبب الإصابة بالإضافة إلى الإيقاف.

وسيغيب الحارس الدولي عن لقاء سيراميكا كليوباترا يوم الإثنين المقبل بسبب الإيقاف الذي ينتهي عنه بعد هذه المباراة.

ويعاني الأهلي من تكرار الإصابات في مركز حراسة المرمى، حيث أصيب علي لطفي ضد إنبي وكذلك حمزة علاء.

وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي يوم 4 يونيو المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء.

ثم تقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في نفس التوقيت.

وكان الأهلي تأهل إلى النهائي بعد تخطي الترجي التونسي في نصف النهائي بأربعة أهداف دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.