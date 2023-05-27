ساسي: بابي مفتوح دائما للزمالك.. والعودة صعبة في الموسم المقبل

شدد فرجاني ساسي لاعب الدحيل القطري على صعوبة عودته للزمالك بالموسم المقبل على الرغم من كون باب الفريق مفتوحا دائما من أجله.

فرجاني ساسي النادي : الدحيل الزمالك

وسبق لساسي وأن لعب مع الزمالك لمدة ثلاث مواسم قبل الانضمام إلى الدحيل في صفقة انتقال حر بالموسم الماضي.

وقال ساسي عبر قناة صدى البلد: "هناك مفاوضات مع الغرافة القطري للانضمام إليه في الموسم المقبل ولكن لم يحسم أي شيء بعد والأمر بين الأندية أسهل قليلا في قطر عن مصر"

وتابع "بابي مفتوح دائما للزمالك في أي توقيت خصوصا إذا كان مرتضى منصور متواجدا لأن علاقتي به جيدة وفي يوم من الأيام سأعود لا أعرف متى ولكن سأعود ولكن سيكون من الصعب أن تكون العودة بالموسم المقبل".

وواصل "بعد رحيل مرتضى منصور لم أحصل على أي أموال وقدمت أفضل أداء لي احتراما للجماهير ويتبقى لي ما يقارب نصف مستحقاتي ومن الوارد أن اتنازل عن بعض مستحقاتي ولكن اتنازل عن مستحقاتي بالكامل لأن هذا حقي في النهاية".

وشدد "رحلت عن الزمالك قبل نهاية الموسم لأنني لم أكن سأتمكن من الانضمام لأي فريق إذا انتظرت لنهاية الموسم وكنت سأضطر إلى الانتظار حتى فترة انتقالات شهر يناير في النهاية اتخذت قرارا كان هو الأصعب بالرحيل".

وأضاف "الأهلي لم يفاوضني أبدا في أي مرة سواء كان قبل انضمامي للزمالك أو بعد انضمامي له وما رأيته في الزمالك ومن جماهيره يجعل انضمامي للأهلي صعب".

وأكمل "القصة ليست "كعب عال" على أندية تونس، الأهلي لديه تقاليد وشخصية تميزه، قلت قبل مباراة الأهلي والترجي: الترجي قادر على الفوز ولكن الأهلي في المجموعات غير الأهلي في الأدوار المتقدمة، لو مر من المجموعات سيصبح فريقا آخر وهذا ما حدث، حتى حين فازوا علينا حين كنت مع الترجي، وكنا المرشحين للفوز وتعادلنا معهم في مصر 2-2، وخسرنا في رادس (2017)".

صاحب الـ 31 عاما شارك مع الدحيل خلال الموسم المنقضي في 22 مباراة وسجل خلالهم خمسة أهداف وصنع 5 آخرين وتوج مع الفريق بلقب الدوري القطري.