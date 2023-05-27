انتهت الدوري السعودي - الفيحاء (0) (3) الاتحاد.. حجازي وطارق حامد أبطال المملكة

السبت، 27 مايو 2023 - 20:44

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - كريستيانو رونالدو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الفيحاء ضد اتحاد جدة والاتفاق ضد النصر في الجولة 29 من الدوري السعودي.

ويحتاج الاتحاد للفوز بأي نتيجة من أجل حسم لقب الدوري السعودي دون النظر لنتيجة النصر، بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة.

ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي قبل جولتين على النهاية برصيد 66 نقطة.

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فيما يأتي خلفه النصر برصيد 63 نقطة حيث سيواجه الاتفاق.

ويبدأ أحمد حجازي قائد الاتحاد بشكل أساسي، فيما يبدأ كريستيانو رونالدو أساسيا بقميص النصر.

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الفيحاء × الاتحاد

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــا.

حجازي وطارق حامد أبطال المملكة

ق 86: جوووووووووول الثاااااالث للاتحاد.. رومارينيو يسجل الثالث

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: جووووووووووول الثاااني.. رومارينيو يسجل الثااني

ق 27: رومارينيو ينفرد بالمرمى ثم سدد الكرة تجاه الشباك لكن الحارس فلاديمير ستويكوفيتش تصدى ببراعة وأنقذ مرماه.

ق 4: جووووول أووووول.. شراحيلي يسجل هدف التقدم لاتحاد جدة

بداية اللقاء

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النصر × الاتفاق

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــا.

انتهت

ق 85: تقنية الفيديو تلغي الهدف

ق 80: جووول النصر يقلب النتيجة بهدف لويز جوستافو

ق 58: جووووول التعادل.. لويز جوستافو يسجل التعادل للنصر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: جووووول أوووول للاتفاق عن طريق يوسف نيكيتياه

ق 27: فرصة للويز جوستافو ترتطم بالعارضة

ق8: تصويبة رائعة من رونالدو من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

بداية اللقاء

الدوري السعودي حجازي رونالدو الاتحاد النصر
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