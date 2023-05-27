هبوط شالكه ومستقبل مرموش.. تعرف على المقاعد الأوروبية وصراع ملحق الدوري الألماني 2022-23

انتهى موسم 2022-2023 من الدوري الألماني بسيناريو مثير للغاية بين القطبين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، لكن صراع مقاعد الأوروبية وكذلك الهبوط لم يكن أقل إثارة.

FilGoal.com يستعرض معكم كيف انتهى الموسم في ألمانيا وصراع المقاعد الأوروبية والهبوط والصعود، وأيضا الهداف.

توج بايرن ميونيخ بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة على بوروسيا دورتموند بعدما تساويا في النقاط. (طالع السيناريو الجنوني من هنا)

ماذا عن مقاعد التأهل لدوري أبطال أوروبا؟

حسم لايبزج تأهله باحتلال المركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 66 نقطة وبذلك تأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم الخامس على التوالي.

ولأول مرة يتأهل يونيون برلين إلى دوري أبطال أوروبا في تاريخه.

احتل يونيون برلين المركز الرابع برصيد 62 نقطة مواصلا موسمه الاستثنائي باحتلال أفضل مركز في تاريخه بالدوري الألماني.

Dann sehen wir uns wohl nächste Saison, @ChampionsLeague 🤝 pic.twitter.com/KhuxYB0ldx — 1. FC Union Berlin (@fcunion) May 27, 2023

إلى الدوري الأوروبي

وبفارق 3 نقاط فقط بعد الخسارة في الجولة الأخيرة ضد إينتراخت فرانكفورت احتل فرايبورج المركز الخامس برصيد 59 نقطة.

وفي المركز السادس حجز باير ليفركوزن بقيادة الإسباني تشابي ألونسو للدوري الأوروبي برصيد 50 نقطة، ولكن.

وبنفس الرصيد يأتي إينتراخت فرانكفورت في المركز السابع والذي يؤهل صاحبه إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

المركز السابع؟

يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري الألماني إلى دوري أبطال أوروبا.

ثم يتأهل أصحاب المركزين الخامس والسادس للدوري الأوروبي، والسابع إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

لكن فرانكفورت وصل لنهائي كأس ألمانيا وسيواجه لايبزج في الملعب الأولمبي الأسبوع المقبل لحسم اللقب.

وهنا النتيجة تتحكم في من يتأهل لأي بطولة؟

إذا فاز فرانفكورت بلقب كأس ألمانيا يتأهل للدوري الأوروبي كونه البطل، وينتقل ليفركوزن لدوري المؤتمر.

وفي حال خسر فرانكفورت نهائي الكأس سيتأهل لدوري المؤتمر الأوروبي بفضل احتلال المركز السابع في البوندسليجا، ويتأهل ليفركوزن للدوري الأوروبي.

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الهبوط

حجز هيرتا برلين بطاقة الهبوط الأولى في الموسم بتذيل الترتيب برصيد 29 نقطة.

وفي الجولة الأخيرة تبعه شالكه بالهبوط باحتلال المركز السابع عشر برصيد 31 نقطة بعد الخسارة.

Tut richtig weh! Sorry, Schalker, wir müssen das erstmal sacken lassen. Gebt uns etwas Zeit. #S04 — FC Schalke 04 (@s04) May 27, 2023

وفي المركز السادس عشر حل شتوتجارت بعدما تعادل مع هوفنهايم في الجولة الأخيرة.

وهو ما يعني خوض مباراة الملحق لحجز بطاقة البقاء مع ثالث الدرجة الثانية الألمانية.

وستكون مباراة الملحق بين شتوتجارت من الدرجة الأولى وأي من هامبورج أو هادينهايم من الدرجة الثانية.

الدرجة الثانية

حسم درامشتات بطاقة التأهل بالفعل للموسم المقبل للدوري الألماني برصيد 67 نقطة.

يريد فقط التعادل أو الفوز بأي نتيجة أو حتى الخسارة مع تعثر هادينهايم ليرفع لقب الدرجة الثانية ويتأهل كونه بطلا.

ويتنافس هادينهايم مع هامبورج على المركز الثاني والمؤهل مباشرة للدوري الدرجة الأولى، وربما يخطف الصدارة حال فاز وتعثر درامشتات.

يحتل هادينهايم المركز الثاني برصيد 64 نقطة ويلتقي مع رينسجنبير قبل الأخير في الجولة الأخيرة.

بينما يلتقي هامبورج الثالث برصيد 63 نقطة مع ساندهاوسن الأخير والذي هبط فعليا للدرجة الثالثة في الجولة الأخيرة.

من يتأهل مباشرة ومن يواجه شتوتجارت في الملحق؟ هذا ما سنعرفه غدا يوم الأحد الموافق 28 مايو.

الهداف

تصدر الألماني نيكولاس فولكروج مهاجم فيردر بريمن ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 16 هدفا.

وتساوى الفرنسي كريستوفر نكونكو هداف لايبزج بنفس الرصيد في الصدارة.

ولأول مرة منذ 20 عاما يتقاسم لاعبا جائزة هداف الدوري الألماني منذ موسم 2002-2003.

فيما بات رافائيل جيريرو لاعب بوروسيا دورتموند أكثر من مرر تمريرات حاسمة في الموسم برصيد 12 تمريرة حاسمة.

وحافظ الهولندي مارك فليكين حارس فرايبورج على نظافة شباكه في 13 مباراة كأكثر من خرج بشباك نظيفة هذا الموسم.