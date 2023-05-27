انتهت التأهل إلى الدوري الإنجليزي - كوفنتري سيتي (1) (5-6) (1) لوتون.. المعجزة تكتمل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة لوتون تاون ضد كوفنتري سيتي لتحديد الصاعد الثالث إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصعد بيرنلي وشيفيلد يونايتد بالمركزين الأول والثاني.

فيما هبط ساوثامبتون حتى الآن، وغدا يتحدد الثنائي الهابط من الثلاثي ليستر سيتي وليدز يونايتد وإيفرتون.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــا.

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لوتون تاون إلى الدوري الإنجليزي بالفوز بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح.

إلى ركلات الترجيح

ق 117: الحكم يلغي الهدف بداعي وجود لمسة يد على تايلور.

ق 116: جووووووول قااااااتل.. جو تايلور يسجل الثاني بعد خطأ دفاعي قاتل

بداية الشوط الإضافي الثاني

بداية الشوط الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي

ق : جووووول التعاااادل.. تسديدة أرضية قوية تسكن الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق : جوووول أووول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق كلارك

ق8: توقف المباراة بسبب إصابة قوية

بداية المباراة