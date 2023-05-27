يأكل الأخضر واليابس والجوائز.. هالاند أفضل شاب في الدوري الإنجليزي

السبت، 27 مايو 2023 - 15:16

كتب : رامي جمال

هالاند

بعد ساعات قليلة من فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، توج إرلينج هالاند بأفضل لاعب شاب في بريميرليج رسميا.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وأعلنت رابطة بريميرليج فوز هالاند بالجائزة ليصبح أول لاعب في التاريخ يحصد جائزة لاعب الموسم وأفضل لاعب شاب في الموسم ذاته.

وكان تم تقديم جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي منذ ثلاثة مواسم.

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وفي الموسمين الماضيين كان فيل فودين لاعب مانشستر سيتي هو الذي حصدها في كلا العامين.

أما ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول فكان أول لاعب يحصد تلك الجائزة.

وتُمنح تلك الجائزة للاعبين الذين يبلغون من العمر 23 عاما أو أقل.

وتفوق هالاند في سباق الفوز بالجائزة على كل من سفين بوتمان وأليكساندر إيزاك (نيوكاسل)، وموسيس كايسيدو وأليكسيس ماك أليستر (برايتون)، وجابرييل مارتينيلي ومارتن أوديجارد وبوكايو ساكا (أرسنال).

وشارك هالاند في 35 مباراة بالدوري الإنجليزي سجل فيهم 36 هدفا وصنع ثمانية أهداف آخرين.

وأصبح المهاجم النرويجي أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد من الدوري الإنجليزي والذي يتكون من 38 جولة ليحطم رقم محمد صلاح مع ليفربول حينما أحرز 32 هدفا.

كما كسر هالاند بأهدافه الـ36 أكثر عدد من الأهداف مسجل في موسم واحد من الدوري الإنجليزي والذي تكون من 42 جولة حينما أحرز أندي كول وآلان شيرار 34 هدفا لكل منهما.

وتعد هذه هي ثالث جوائز هالاند في الموسم بعدما فاز في وقت سابق بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي والممنوحة من قبل رابطة النقاد، بالإضافة لأفضل لاعب في المسابقة.

مانشستر سيتي هالاند الدوري الإنجليزي
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