ومن غيره؟ هالاند يفوز بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي

السبت، 27 مايو 2023 - 13:21

كتب : رامي جمال

إرلينج هالاند

توج إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي رسميا.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وظفر هالاند بالجائزة على حساب كل من زميله كيفن دي بروين ومارتن أوديجارد وبوكايو ساكا (أرسنال)، وهاري كين (توتنام)، وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، وكيران تريبيير (نيوكاسل).

وشارك هالاند في 35 مباراة بالدوري الإنجليزي سجل فيهم 36 هدفا وصنع ثمانية أهداف آخرين.

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كما كسر هالاند بأهدافه الـ36 أكثر عدد من الأهداف مسجل في موسم واحد من الدوري الإنجليزي والذي تكون من 42 جولة حينما أحرز أندي كول وآلان شيرار 34 هدفا لكل منهما.

وأصبح المهاجم النرويجي أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد من الدوري الإنجليزي والذي يتكون من 38 جولة ليحطم رقم محمد صلاح مع ليفربول حينما أحرز 32 هدفا.

وتعد هذه هي ثاني جوائز هالاند في الموسم بعدما فاز في وقت سابق بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي والممنوحة من قبل رابطة النقاد.

وأصبح هالاند ثالث لاعب على التوالي من سيتي يفوز بالجائزة بعد كيفن دي بروين وروبن دياز.

أما أول لاعب من سيت فاز بها فكان فينسنت كومباني في موسم 2011-2012.

هالاند مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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