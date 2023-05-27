طولان: لا أعترف بغيابات الأهلي.. وأتمنى تدريب أيمن أشرف مرة أخرى

تحدث حلمي طولان مدرب سيراميكا كليوباترا عن كواليس توليه قيادة الفريق، ومواجهة الأهلي المقبلة ومستقبل بعض الانتقالات المحتملة.

وقال طولان في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "فوجئت باتصال من نادي سيراميكا كليوباترا لتولي قيادة الفريق، والمفاوضات لم تستمر لأكثر من 5 دقائق".

وأضاف "خسرنا (أمام فيوتشر) ولا نستحق الخسارة، بل نستحق الفوز بأربعة أو 5 أهداف على الأقل، ولذلك كنت سعيدا بالأداء والمستوى الذي أظهره اللاعبون".

وخسر طولان المباراة الأولى مع سيراميكا كليوباترا على يد فيوتشر بهدف دون رد.

وعن المباراة المقبلة أمام الأهلي قال: "أنا ضد من يقول إن الأهلي لا يلعب بكامل قوته. الأهلي يملك 35 لاعبا بمستويات متقاربة بل تكاد تكون متماثلة".

وأضاف "لا أعترف بهذا الكلام أمام الأهلي لأن البديل مثل الأساسي. المباراة تكون صعبة للغاية على أي منافس له، والوقت ليس في صالحي".

وأوضح "أتمنى أن نقدم أمام الأهلي مباراة مثل التي قدمناها أمام فيوتشر على صعيد الأداء والروح".

أما عن عودة جون إيبوكا وشادي حسين إلى سيراميكا قال: "اتفقت مع الإدارة على تأجيل كل شيء، ولكن في جميع الأحوال سيعود إيبوكا بنهاية إعارته".

وتابع "شادي حسين لاعب كبير وكان من العناصر الأساسية في سيراميكا كليوباترا. سنتشاور في الأمر، ومرحبا به فهذا ناديه".

وأخيرا عن إمكانية انتقال أيمن أشرف لاعب الأهلي إلى سيراميكا قال طولان: "أيمن أشرف من اللاعبين الممتازين خلقا ولعبا وسبق لنا العمل في سموحة وأعتز بصداقته، وأتمنى أن يكون من اللاعبين الذين أدربهم".

وينفرد الأهلي بقمة ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة من 23 مباراة خاضهم الفريق.

بينما يحتل سيراميكا المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة من 28 مباراة.

وحقق الأهلي الفوز في مباراته الأخيرة بهدفين دون مقابل أمام طلائع الجيش، سجلهما محمد مجدي أفشة وعمرو السولية.