كأس العالم للشباب - بقيادة موهبة تشيلسي المنتظرة.. الإكوادور تسحق فيجي بـ 9 أهداف

حقق منتخب الإكوادور انتصارا تاريخيا بالفوز على جزر فيجي بنتيجة 9-0 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما والمقامة في الأرجنتين.

وضمن منتخب الإكوادور تأهله لثمن نهائي مونديال الشباب بتحقيقه ثاني انتصار له بعدما حل ثانيا خلف منتخب أمريكا برصيد 6 نقاط.

وسجل كيندري بياز أصغر لاعب مشارك في النسخة الحالية من البطولة هدف اللقاء الأول في الدقيقة السابعة.

وأصبح كيندري بياز موهبة الإكوادور أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ كأس العالم للشباب بعمر 16 عاما و22 يوما.

وينشط بياز في صفوف أنديبنديتي ديل فالي الإكوادوري وبحسب التقارير فأنه سينضم في صيف 2025 لصفوف تشيلسي الإنجليزي. (تعرف أكثر على بياز ومواهب البطولة).

¡16 años y 22 días! Kendry Páez es el jugador más joven en convertir un gol en la historia de la #U20WC 👏🇪🇨 ¡Orgullo de @LaTri! #CreeEnTuContinente pic.twitter.com/ydgtwVku3q — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) May 26, 2023

وانتهى الشوط الأول بتقدم التري بنتيجة 4 دون رد.

وفي الشوط الثاني سجلوا 5 أهداف أخرى.

ولا تعد نتيجة 9-0 الأكبر في تاريخ كأس العالم للشباب، حيث تعد نتيجة 12-0 لصالح النرويج ضد هندوراس في نسخة 2019 الأكبر في تاريخ البطولة.

وحينها سجل إرلينج هالاند 9 أهداف في المباراة كأكبر من سجل عدد أهداف في مباراة واحدة في تاريخ البطولة.

وتأهل منتخب الإكوادور رفقة أمريكا إلى دور الـ 16 وينتظر منتخب سلوفاكيا نتائج الأخرين لحسم موقفه من التأهل.

وتعرض منتخب فيجي للهزيمة الثالثة على التوالي لكنها الأكبر في مشواره، ودون تسجيل أي هدف.

فاستقبل 7 أهداف في أول مباراتين بواقع 4 ضد سلوفاكيا و3 ضد أمريكا لتأتي الخسارة الأكبر في ختام مشوارهم بالمسابقة.

ويأمل المنتخب المُلقب بـ "التري" تحقيق إنجاز أفضل مما حدث في نسخة 2019 عندما احتل المنتخب المركز الثالث كأفضل مركز لهم.