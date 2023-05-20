بين أبناء نجوم واستنساخ مبابي.. أبرز 10 مواهب لاتينية منتظرة في كأس العالم للشباب 2023

5 منتخبات من قارة أمريكا الجنوبية هي الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وأوروجواي والإكوادور تأمل في إعادة لقب كأس العالم للشباب للقارة اللاتينية بعد غياب دام 12 عاما.

الأرجنتين تستضيف كأس العالم للشباب بعد سحب ملف التنظيم من أندونسيا في الأشهر الأخيرة، والآن اللقب ربما يبقى في أمريكا الجنوبية لأول مرة منذ تتويج البرازيل باللقب في كولومبيا 2011.

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز 10 مواهب لاتينية في كأس العالم للشباب 2023 والتي تبدأ من مساء 20 مايو وحتى 11 يونيو المقبل.

كيندري بياز – الإكوادور

أصغر لاعب في البطولة بعمر 16 عاما، صانع الألعاب تألق في كأس أمريكا الجنوبية تحت 17 عاما في مارس الماضي.

سجل هدفين وصنع 6 كأكثر من مرر تمريرات حاسمة في البطولة التي حل فيها منتخب الإكوادور وصيفا.

في فبراير الماضي ظهر لأول مرة في الدوري الإكوادوري مع فريقه أنديبندينتي ديل فالي، سجل في ظهوره الأول ليصبح أصغر لاعب يشارك في الدوري وأصغر من يسجل في تاريخ المسابقة.

شارك في أبريل الماضي في كوبا ليبرتادوريس بعمر 15 عاما في الفوز على كورينثيانز البرازيلي، وأصبح ثامن لاعب تحت 16 عاما يشارك في تاريخ البطولة.

👋🇪🇨 ¡Bienvenido a la CONMEBOL #Libertadores, Kendry Páez! A los 15 años, una de las figuras de la última CONMEBOL #Sub17 debutó en el máximo certamen continental con @IDV_EC.#GloriaEterna pic.twitter.com/rfitn9jd3N — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 3, 2023

مارتن أنسيلمي المدير الفني لـ ديل فالي أشاد به لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية من قبل قائلا: "إنه في عمر الـ 15 ولا يأبه بمن يقف أمامه، فقط يطلب الكرة، هو نوع مختلف من اللاعبين، حيث جسد صغير ويتحداك".

وأضاف "يركض ويعود لاستعادة الكرة إنه ذكي للغاية للعب، عندما نطلب منه شيئا للحصول على أفضلية يفعله، يفهم اللعبة جيدا ومتواضع جدا".

بحسب فابريسيو رومانو فأن تشيلسي الإنجليزي توصل لاتفاق رسمي لضمه في صيف 2025 مقابل 20 مليون يورو.

فالنتين باركو - الأرجنتين

الظهير الأيسر صاحب الشعر الأحمر في بوكا جونيورز خاض أول مباراة رسمية له مع الفريق في يوليو 2021 بعدما كان حاملا للكرات في ديسمبر 2020 فقط.

رابع أصغر لاعب يشارك بقميص بوكا جونيورز بعمر 16 عاما و11 شهرا و23 يوما في بداية موسم 2021 من الدوري الأرجنتيني.

مدرب سابق وصفه في تقرير أرجنتيني: "ظاهرة، الشيء الوحيد الذي يحتاجه هو أن ينمو قليلا جسديا". (طوله 172 سم).

شارك في مباراة بانفليد بالجولة الثانية من موسم 2021 للدوري مستفيدا من مشاركة فريق الشباب الذي عوض غياب عناصر الفريق الأول بسبب قواعد وزارة الصحة الأرجنتينية خلال أزمة تفشي فيروس كورونا.

خاض بوكا حينها لقاء اللقاء بفريق الشباب بسبب رفض الاتحاد الأرجنتيني تأجيل المباراة لحين نهاية الحظر الطبي على اللاعبين.

منذ ذلك الحين خاض 9 مباريات آخرها لقاء السوبر كلاسيكو ضد ريفر بليت الغريم التقليدي.

ياسير أسبريا – كولومبيا

واحد من بين 17 لاعبا في النسخة الحالية في البطولة ارتدى قميص منتخب بلاده الأول والوحيد من كولومبيا بل وسجل أيضا.

عندما تمت مقارنته بـ فوستينو أسبريا أحد أساطير الكرة الكولومبية ولاعب نيوكاسل السابق أجاب قائلا: "الطريقة التي أسير بها، بكل تواضع، أعتقد أنني سأكون أفضل منه".

بدأ في نادي إينفيجادو والذي يُعرف بـ "مصنع الأبطال" حيث أخرج جيمس رودريجيز وفريدي جوارين والكثير.

وصفه مدربه السابق بـ "رونالدينيو" قائلا: "يذكرني بما اعتاد رونالدينيو فعله. رونالدينيو يحل المشاكل بطرق غير عادية. لم يصدق الناس ما رأوه، واعتقد أنه قادر على ذلك".

عقب انتقاله لـ واتفورد قال راميرو رويز رئيس النادي: "في يد واتفورد أحد أفضل اللاعبين في الآونة الأخيرة في كرة القدم الكولومبية".

صانع ألعاب واتفورد الإنجليزي سجل هدفا وصنع 2 في الدرجة الأولى الإنجليزية (شامبيونشيب) في أول مواسمه.

فابرزيو دياز – أوروجواي

لاعب وسط ليفربول مونتيفيديو الأوروجوياني وقائد منتخب أوروجواي الذي جذب أنظار برشلونة منذ بداية العام الجاري.

سبق له الرد على اهتمام برشلونة قائلا: "إنه حلم أن يهتم بي فريق كبير مثل برشلونة، أمر رائع".

أحد التقارير وصفت أداء اللاعب الذي يشغل مركز الارتكاز الدفاعي بـ "هو لاعب وسط يقاوم الضغط ويمكنه اللعب كلاعب خط وسط أو في دور أعمق لأنه يحب التمريرات والمراوغات لتفادي الضغط، دفاعيا يتراجع بين قلبي الدفاع لاعتراض الخصم. وتمريراته بعيدة المدى مثيرة للإعجاب بشكل خاص للاعب في مثل عمره".

🎆 𝐓𝐚𝐫𝐝𝐞 𝐝𝐞 #CopaBSE La 𝘀𝘂𝗯-𝟮𝟬 se despidió de la gente en el Estadio Centenario con una victoria 2-0. Fabricio Díaz y Anderson Duarte, los autores de los goles. 📺 https://t.co/qVMBrYJR1J #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/eNQIZNkVi6 — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 14, 2023

ظهوره الأول بعمر 16 عاما في كأس السوبر الأوروجوياني وسجل هدفا وتوج باللقب، ومنذ ذلك الحين خاض بقميص ليفربول ما يزيد عن 100 مباراة.

تواجد في التشكيل المثالي للدوري الأوروجوياني موسم 2022 بعدما خسر نهائي المسابقة لصالح ناسيونال.

ماتيوس ناسيمنتو – البرازيل

المهاجم البالغ 19 عاما سجل 3 أهداف بقميص بوتافوجو الموسم الحالي في أقل من 700 دقيقة، الموسم الماضي سجل 7 في 37 مباراة حيث كانت أغلب مشاركته كبديل.

ارتبط اسمه بالانتقال لريال مدريد في العام الماضي، ووصفه البعض بـ "إدينسون كافاني البرازيلي" بسبب المركز وشعره لكن بالنظر لطوله وبنيته الجسدية لا يتشابهان..

يشغل ماتيوس أيضا مركز صانع الألعاب لكنه يفضل اللعب كمهاجم في منطقة الجزاء.

O craque Matheus Nascimento. pic.twitter.com/WWgE81jj0I — Informa Fogo (@informafogo) May 12, 2023

تيانو جوميز تحدث من قبل لـ UOL البرازيلية قائلا: "إنه رياضي ذو إمكانات عالية، لكن أمامه طريق طويل ليقطعه. نحن بحاجة إلى أن نكون هادئين، وننتظر التطور الطبيعي للرياضي".

وصفته والدته في حوار مع UOL البرازيلية بـ "هادئ جدا للغاية ويحب المنزل، إنه فتى ذكي للغاية يحب فقط لعب كرة القدم والمباريات".

رفض النادي عرضا بحسب التقارير في صيف 2021 بقيمة 23 مليون يورو ولم يُذكر اسم النادي، حيث يرغب بوتافوجو في بيعه بمقابل 50 مليون يورو.

مع غياب إندريك وفيتور روكي ربما يكون كأس العالم للشباب فرصة ذهبية للاعب المُلقب بـ "منقذ أرض الوطن" نسبة لبوتافوجو ومن ثم البرازيل.

فيديريكو ريدوندو - الأرجنتين

بدأ كما والده حيث أرجنتينوس جونيورز، فهو نجل فيرناندو ريدوندو نجم ريال مدريد ميلان السابق، وجده من والدته هو خورخي سولاري، أي أنه سليل عائلة كروية بامتياز.

"العيش مع العائلة يعني العيش حول الكرة" هكذا تحدث فيدي عن حياته في حواره مع "إل تيمبو".

بسبب المقارنات مع والده قال: "أنا فيديريكو وليس فيرناندو، نلعب في نفس المركز وهو كان أفضل لاعب رقم 5 في تاريخ، هو أول وأعظم مرجع".

وأضاف "والداي لم يجبرني على لعب الكرة، الشيء الوحيد الذي أخبرني إياه أن أي كان ما سأفعل: كن سعيدا وقدم 100%".

بدأ مسيرته مع الفريق الأول لأرجنتينوس جونيورز على يد جابريل ميليتو في يوليو 2022.

قال ميليتو عنه "هو عكس والده يلعب بالقدم اليمنى ويشاركه في نفس البنية الجسدية، هو لاعب شاب بأفكار واضحة".

فيدي تحدث عن أسلوبه: "اعتدت التمريرات القصيرة لجذب الخصوم ومن ثم أمرر كرات لكسر الخطوط وتسريع المباراة، معظم القرارات التي أتخذها هي عن طريق الحدس".

خلال 14 مباراة سجل هدفا، وأيضا هو أقل من فقد الكرة بين اللاعبين تحت 20 عاما حتى الآن في الدوري الأرجنتيني بنسبة 13.7%.

لم يحظ فيرناندو بفرصة المشاركة في كأس العالم للشباب عام 1989 ونجله حصل على الفرصة تحت قيادة خافيير ماسكيرانو.

ماركوس ليوناردو – البرازيل

أكثر لاعب تحت 23 عاما تسجيلا للأهداف في الدوري البرازيلي خلال آخر نسختين، سجل 14 في 39 مباراة من أصل 38 تسديدة على المرمى.

تحصل على 94 خطأ لصالحه وصنع 4 أهداف ومرر 29 تمريرة مفتاحية، كل هذا وهو بعمر 20 عاما.

🔎 Marcos Leonardo (20 anos!) é o jogador sub-23 com mais gols e participações em gols nas últimas duas edições do @Brasileirao. 💎👏 ⚔️ 39 jogos ⚽️ 14 gols 🅰️ 4 assistências 👟 78 chutes (38 no gol) 🔑 29 passes decisivos 👊 94 faltas sofridas (!) 💯 Nota Sofascore 6.91 pic.twitter.com/bVQgNB8HFQ — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) May 8, 2023

والده كان يطلب منه في صغره مشاهدة مقاطع فيديو لروماريو ورونالدو وأدريانو لتساعده على تعلم مهارات تساعده في أرض الملعب.

يرى ريكاردو أوليفيرا لاعب سانتوس وميلان الأسبق مثله الأعلى منذ أن كان صغيرا.

عقده يمتد مع سانتوس البرازيلي حتى 2026 بشرط جزائي 100 مليون يورو، ارتبط روما وليفربول وإيفرتون به في الفترة الماضية.

لوسيانو رودريجيز – أوروجواي

في غياب ألفارو رودريجيز مهاجم ريال مدريد كاستيا، سيكون الحمل أكبر على لوسيانو مهاجم ليفربول مونتيفديو الأوروجوياني في قيادة هجوم السيلستي.

خلال كأس أمريكا الجنوبية للشباب سجل كل منهما 5 أهداف، وفي كأس العالم للشباب سيكون لوسيانو بمفرده بعد رفض ريال مدريد التخلي عن لاعبه.

ويعرف لوسيانو التألق بقميص السماوي فخلال 20 مباراة سجل 9 وصنع 4 بمعدل مساهمة تهديفية كل 111 دقيقة.

¡Tres golazos de @Uruguay en la CONMEBOL #Sub20! ¿Cuál te gusto más? 🤔🇺🇾​ La Celeste debutará el 22/5 ante Irak en el Mundial que se jugará en Argentina. ​#CreeEnTuContinente pic.twitter.com/WmmTFq8DC3 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) May 17, 2023

يمتاز بقوة التسديد من خارج منطقة الجزاء والسرعة والقوة البدنية، انتقل لليفربول مطلع العام الجاري وفاز معهم بلقب السوبر الأوروجوياني.

له شقيق توأم يُدعى إيميليانو رودريجيز يلعب بقميص بوسطن ريفر الأوروجوياني أيضا.

نيلسون أنجولو – الإكوادور

عند انتقال إلى أندرلخت وصفته بعض الصحف البلجيكية بـ "استنساخ مبابي"، لاعب الوسط المهاجم والجناح انضم مطلع الموسم الجاري للبنفسجي مقابل مليوني يورو.

قبلها مع ليجا دي كيتو الإكوادوري سجل 7 وصنع 5 وخاض 3 مباريات دولية بقميص منتخب بلاده الأول بعمر 18 عاما و4 في 2021.

اختير أفضل لاعب شاب في الدوري الإكوادوري عام 2021.

عند وصوله لإندرلخت قال: "أعتقد أنه يمكنني التأثير مع مراوغاتي بشكل فردي، لكنني أتطلع إلى تعلم الكثير من زملائي في الفريق والطاقم الفني هنا".

غاب عن كأس أمريكا الجنوبية للشباب في بداية العام بسبب رفض أندرلخت رحيله، وفي كأس العالم للشباب سيرندي القميص رقم 10.

لم يسجل مع الفريق الأول لكنه سجل مع شباب البنفسجي مرة في بلجيكا.

توماس أنخيل – كولومبيا

يعد خوان بابلو أنخيل مهاجم كولومبيا في بداية القرن الحالي وكذلك ريفر بليت وأستون فيلا أحد نجوم أتليتكو ناسيونال، ونجله توماس يسير على خطاه.

الموسم الجاري سجل 5 أهداف بقميص الأبيض والأخضر في 15 مباراة وسيرتدي القميص رقم 9 بقميص كولومبيا في مونديال الشباب.

بحسب موقع infobae فأن الجماهير تفضل أن يدفع هيكتور كاردينيس بتوماس في الهجوم بدلا من خورخي كابيزاس.

توماس لم يشارك في كأس أمريكا الجنوبية للشباب بسبب مشاكل شخصية حسبما أعلن مدربه، لكن التقارير أشارت إلى أن غيابه جاء لأسباب فنية.

توماس أوضح نصحية والده له قبل المشاركة في المونديال: "نصحني والداي كأب أن أقضي وقتا ممتعا واستمتع بفرصة المشاركة في كأس العالم".