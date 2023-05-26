لأول مرة في الموسم.. أفشة رجل مباراة طلائع الجيش والأهلي

حصد محمد مجدي أفشة جائزة رجل مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي لحساب الجولة 22 من الدوري المصري.

وانتصر الأهلي على طلائع الجيش بنتيجة 2-0 بفضل ثنائية أفشة وعمرو السولية.

وفاز أفشة بالجائزة للمرة الأولى له هذا الموسم.

الهدف هو الأول لصانع ألعاب الأحمر منذ هدفه في شباك أسوان خلال منافسات الدوري أيضا.

ويرجع تاريخ ذلك الهدف إلى 21 فبراير الماضي.

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ماذا قدم أفشة ضد طلائع الجيش؟

دقائق: 90

أهداف: 1

تسديدات: 3

تمريرات صحيحة: 41 من 51

دقة تمرير: 80%

صناعة الفرص: 1

تمريرات طولية صحيحة: 5 من 7

استعادة الكرة: 5























































































































































































































































































































































































































































الأهلي بزيه الذهبي الذي ظهر به لأول هذا الموسم حقق انتصاره الـ 18 من 23 لقاء في الدوري حتى الآن.

ووسع الأهلي الفارق لـ 5 نقاط مع بيراميدز في الصدارة برصيد 59 نقطة من 23 مباراة، ويأتي بيراميدز ثانيا برصيد 55 نقطة من 27 مباراة.

وتوقف رصيد طلائع الجيش عند 26 نقطة متكبدا طعم الخسارة بعد 5 مباريات دون هزيمة في الدوري.