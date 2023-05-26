الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 27
الجمعة، 26 مايو 2023 - 20:39
كتب : رضا السنباطي
ابتعد زد في صدارة ترتيب مجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية.
واستغل زد تعثر السكة الحديد ووادي دجلة بالتعادل في الجولة 27 من منافسات المسابقة.
وانفرد زد بالصدارة بفارق 5 نقاط عن السكة ودجلة قبل 3 جولات على النهاية.
وانتصر زد بنتيجة 4-1 على المصرية للاتصالات، سجل محمد سمير من ركلة جزاء وأحمد رفعت وتشارلز وفهد أبو الفتوح، فيما سجل محمد بهاء هدف الاتصالات الوحيد.
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