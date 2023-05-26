الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 27

الجمعة، 26 مايو 2023 - 20:39

كتب : رضا السنباطي

نادي زد

ابتعد زد في صدارة ترتيب مجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية.

واستغل زد تعثر السكة الحديد ووادي دجلة بالتعادل في الجولة 27 من منافسات المسابقة.

وانفرد زد بالصدارة بفارق 5 نقاط عن السكة ودجلة قبل 3 جولات على النهاية.

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وانتصر زد بنتيجة 4-1 على المصرية للاتصالات، سجل محمد سمير من ركلة جزاء وأحمد رفعت وتشارلز وفهد أبو الفتوح، فيما سجل محمد بهاء هدف الاتصالات الوحيد.

وانتهت مباراتي القناة ضد السكة والإنتاج الحربي ضد دجلة بالتعادل السلبي.

وفاز العبور على إيسترن كومباني بنتيجة 2-1، وبنفس النتيجة تفوق مستقبل وطن على كهرباء الإسماعيلية.

وأخيرا فاز بتروجت على الإعلاميين بنتيجة 1-0.

وانتهى دربي السويس بين بورتو ومنتخب السويس بالتعادل نتيجة 2-2.

وجاء ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 27 كالتالي:

الدرجة الثانية
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