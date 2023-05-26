تشكيل طلائع الجيش - ثلاثي دفاعي ضد الأهلي.. ووادي يقود الهجوم

فضّل عماد النحاس البدء بثلاثي في خط الدفاع في مواجهة الأهلي بلقاء مؤجل من الجولة 22 من المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على طلائع الجيش في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد الكلية الحربية.

ويبدأ أحمد أيمن منصور – محمد فتح الله – محمد سمير في خط الدفاع.

ويقود الفلسطيني محمود وادي هجوم الفريق ضد الأهلي.

وجاء تشكيل طلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد أيمن منصور – محمد فتح الله – محمد سمير

الوسط: أحمد عبد الرحمن - فريد شوقي – علي حمدي – أحمد متعب

الهجوم: إسلام محارب - محمود وادي – محمد شحاتة

وعلى دكة البدلاء: عمر رضوان – خالد سطوحي – خالد قمر – حسن مجدي – أحمد سمير – مصطفى الخواجة – محمد حتحوت – عربي بدر – بول جوليوس.

وينفرد الأهلي بقمة ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة من 22 مباراة خاضهم الفريق.

بينما طلائع الجيش في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 26 نقطة من 27 مباراة.