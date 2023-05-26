مؤتمر جوارديولا: الجاهز سيلعب ضد برينتفورد.. والدوري الإسباني بحاجة للتعلم من الإنجليزي

الجمعة، 26 مايو 2023 - 19:00

كتب : FilGoal

جوارديولا

تحدث الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز الذي حسمه بالفعل، كما تناول مسألة العنصرية ضد فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "حالة اللاعبين تتحسن. الجميع سيتدرب غدا وسنقرر وقتها من سيكون جاهزا للمباراة الأخيرة في الدوري لأننا نريد الحفاظ على نسقنا".

وأضاف "لا أحد خارج المباراة بشكل حاسم. البعض حظوظهم متساوية في اللحاق بالمباراة أو في الغياب عنها".

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وأوضح "برينتفورد قدم موسما جيدا للغاية مرة أخرى. اللعب ضدهم صعب للغاية. سنلعب هذه المباراة بأقوى ما يمكن، وإذا كان اللاعبون متاحين، سأختارهم".

وعن الهتافات العنصرية ضد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد قال: "على رابطة الدوري الإسباني التعلم من الدوري الإنجليزي الممتاز. هنا الحسم أكبر في مواجهة العنصرية. هذه المشكلة في كل مكان، وتنتج عن التفكير بأننا أفضل من جيراننا أو من الآخر بشكل عام".

وتابع بيب "لكل الأجيال في كل مكان، أجدادنا عاشوا هجرات وحروب وديكتاتوريات واضطروا للرحيل من بلد إلى آخر ليؤسسوا عائلاتهم هناك. المشكلة أن العنصرية في كل مكان، فهناك من يؤمن أن لغته أفضل من لغة أخرى، وبلده أفضل من بلد آخر".

وواصل "يجب أن نتقبل تنوعنا كبشر، ولكن في الوقت الحالي نحن بعيدون عن ذلك. أتمنى أن تتحسن الأمور في إسبانيا ولكني لست متفائلا".

وعن مواجهة إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا قال: "شاهدتهم الأسبوع الماضي ولكن ليس الحالي. الآن أركز على مانشستر يونايتد (خصم نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي). شاهدت مباراته ضد تشيلسي، وبدأت التحضير للمواجهة".

وأوضح "لدي خطة لمواجهة يونايتد وأيضا لمواجهة إنتر. الأمور تحتاج لتحضير مختلف، ويجب أن أعرف عدد اللاعبين المتاحين أولا. يونايتد أثار إعجابي أمس، وسأكون حذرا في جميع الأحوال".

وأخيرا عن ظهوره في مسلسل "تيد لاسو" قال المدرب الإسباني: "نحن نحب المسلسل كعائلة، أنا وابنتي الصغيرة وزوجتي نستمتع بمشاهدته. حين أتوا لي ليعرضوا عليَّ الظهور قلت: لمَ لا؟ سأتمكن من مقابلة الممثلين".

واختتم "نحن نشعر بالفخر لجعل مانشستر سيتي كما هو الآن. هذه خطوات نظهر من خلالها كيف يمكننا البناء على الماضي".

وحسم سيتي لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، والخامسة في آخر 6 مواسم، والتاسعة في تاريخه.

ويطارد أزرق مانشستر الثلاثية التاريخية، بمواجهة مانشستر يونايتد يوم السبت 3 يونيو في نهائي كأس الاتحاد، ثم مواجهة إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت 10 يونيو.

بيب جوارديولا الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي
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