تنس طاولة – عمر عصر يخسر من بطل العالم في ربع النهائي

الجمعة، 26 مايو 2023 - 16:42

كتب : FilGoal

عمر عصر - تنس طاولة

خسر عمر عصر لاعب تنس الطاولة من الصيني فان تشيندونج بطل العالم والمصنف الأول عليه في ربع النهائي من كأس العالم اليوم الجمعة.

وخسر عمر بنتيجة 4-0 بعدما جاءت نتائج الأشواط كالتالي: 11-7، 13-11، 11-3، و11-7.

تشيندونج هو المصنف الأول على العالم وصاحب فضية أولمبياد طوكيو 2020 وذهبية بطولة العالم "فردي" في 2021.

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وبدأ عصر مسيرته في البطولة بالفوز على الكولومبي ألبرتو مينو 4-3 في دور الـ 128.

وفي دور الـ 64 تغلب عصر على الكازاخستاني كيريل جيراسيمينكو بنتيجة 4-2.

وأخيرا في دور الـ 32 فاز عمر عصر على السويدي ترولس مورجارد بنتيجة 4-2.

وكان عمر عصر قد حافظ على لقبه القاري فردي رجال مجددا، حيث توج ببطولة إفريقيا بالفوز على النيجيري أرونا كوادري في النهائي.

وفاز عصر باللقب للمرة الثالثة في مسيرته في أعوام 2018 و2022 و2023.

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