حارس الوداد على رأس قائمة المغرب لمواجهتي الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا

انضم يوسف المطيع حارس مرمى نادي الوداد إلى قائمة منتخب المغرب تحضيرًا لمواجهتي الراس الأخضر وجنوب إفريقيا.

وسيلعب المغرب وديا امام الرأس الأخضر قبل أن يواجه جنوب إفريقيا في ختام تصفيات كأس إفريقيا 2023.

قائمة رابع العالم شملت حارس الوداد رغم ارتباطه بخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

منتخب المغرب سيلعب وديا أمام الرأس الأخضر يوم 12 يونيو المقبل.

فيما سيلعب أسود الأطلس أمام جنوب إفريقيا يوم 17 من الشهر ذاته.

في المقابل يحل الأهلي ضيفا على الوداد في ملعب مركب محمد الخامس يوم 11 يونيو المقبل.

بينما تقام مباراة الذهاب يوم يوم الأحد الموافق 4 يونيو المقبل.

وأعلن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب قائمة منتخب بلاده تحضيرا لمواجهتي الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا.

وجاءت قائمة منتخب المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو - منير المحمدي - مهدي بنعبيد - يوسف مطيع

خط الدفاع: أشرف حكيمي - آدم ماسينا - نايف أكرد - غانم سايس - نصير مزراوي - أشرف داري - جواد الياميق - عبد القادر أبقار - فهد موفي - إسماعيل قندوس

الوسط: سفيان أمرابط - عبد الحمدي الصابيري - عمران لوزا - يوسف ماليح - إلياس الشاعر - سفيان بوفال - حكيم زياش - أسامة إدريسي

خط الهجوم: طارق تيسودالي - زكرياء أبو خلال - يوسف النصيري - أنس الزروري - وليد شديرة - عبد الرزاق حمد الله.

يذكر أن منتخبي المغرب وجنوب إفريقيا ضمنا مقعديهما في نهائيات كأس أمم إفريقيا.