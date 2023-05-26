حارس الوداد على رأس قائمة المغرب لمواجهتي الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا

الجمعة، 26 مايو 2023 - 15:40

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

انضم يوسف المطيع حارس مرمى نادي الوداد إلى قائمة منتخب المغرب تحضيرًا لمواجهتي الراس الأخضر وجنوب إفريقيا.

وسيلعب المغرب وديا امام الرأس الأخضر قبل أن يواجه جنوب إفريقيا في ختام تصفيات كأس إفريقيا 2023.

قائمة رابع العالم شملت حارس الوداد رغم ارتباطه بخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

أخبار متعلقة:
بعد هدف كوميدي.. الاتحاد الإيطالي يفتح تحقيقا بشأن التلاعب لتجنب الهبوط في إيطاليا رئيس تحرير ماركا: ميسي سيأتي إلى الهلال مع دي ماريا صلاح: المنافسة على التأهل لدوري الأبطال صعبة على الجميع.. هذا السبب مؤتمر أنشيلوتي: فينيسيوس سيغيب عن لقاء إشبيلية.. وهذا سبب مشاكلنا بالدوري

منتخب المغرب سيلعب وديا أمام الرأس الأخضر يوم 12 يونيو المقبل.

فيما سيلعب أسود الأطلس أمام جنوب إفريقيا يوم 17 من الشهر ذاته.

في المقابل يحل الأهلي ضيفا على الوداد في ملعب مركب محمد الخامس يوم 11 يونيو المقبل.

بينما تقام مباراة الذهاب يوم يوم الأحد الموافق 4 يونيو المقبل.

وأعلن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب قائمة منتخب بلاده تحضيرا لمواجهتي الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا.

وجاءت قائمة منتخب المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو - منير المحمدي - مهدي بنعبيد - يوسف مطيع

خط الدفاع: أشرف حكيمي - آدم ماسينا - نايف أكرد - غانم سايس - نصير مزراوي - أشرف داري - جواد الياميق - عبد القادر أبقار - فهد موفي - إسماعيل قندوس

الوسط: سفيان أمرابط - عبد الحمدي الصابيري - عمران لوزا - يوسف ماليح - إلياس الشاعر - سفيان بوفال - حكيم زياش - أسامة إدريسي

خط الهجوم: طارق تيسودالي - زكرياء أبو خلال - يوسف النصيري - أنس الزروري - وليد شديرة - عبد الرزاق حمد الله.

يذكر أن منتخبي المغرب وجنوب إفريقيا ضمنا مقعديهما في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

منتخب المغرب الوداد الأهلي
نرشح لكم
كأس العالم للشباب - منتخب جامبيا يكرر إنجازه ويتأهل لثمن النهائي بالفوز على فرنسا كأس العالم للشباب - نيجيريا تواصل الإبهار.. قائد النسور الخضر يلعب لنادي وهمي خبر في الجول - باملاك تيسيما حكم إياب نهائي أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد تقرير مغربي: فيفا يحرم الرجاء من التعاقدات منافس الأهلي - الوداد يتأهل لنصف نهائي كأس المغرب ويصطدم بـ الرجاء تقرير تركي: بشكتاش يستعد لسماع العروض المقدمة لـ موليكا.. والأهلي في الصورة تقرير: الوداد يسابق الزمن لتجهيز بن عيادة لمواجهة الأهلي خبر في الجول - تحسن كبير في حالة الشناوي.. والحارس جاهز لنهائي إفريقيا
أخر الأخبار
حارس الوداد على رأس قائمة المغرب لمواجهتي الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد هدف كوميدي.. الاتحاد الإيطالي يفتح تحقيقا بشأن التلاعب لتجنب الهبوط في إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
رئيس تحرير ماركا: ميسي سيأتي إلى الهلال مع دي ماريا ساعة | السعودية
صلاح: المنافسة على التأهل لدوري الأبطال صعبة على الجميع.. هذا السبب ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أنشيلوتي: فينيسيوس سيغيب عن لقاء إشبيلية.. وهذا سبب مشاكلنا بالدوري 2 ساعة | الدوري الإسباني
"عليكم قتلي لضمه".. تقرير يكشف مصير هاري كين من الانتقال إلى مانشستر يونايتد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر كلوب: صلاح محق فيما قاله.. وعدم التأهل للأبطال لن يؤثر على الانتقالات 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
تين هاج: إصابة أنتوني تبدو خطيرة.. ونحتاج للاعبين أفضل 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 بعد خروجه أمام إنبي ونزول شوبير.. حالة تحدث لأول مرة في مسيرة علي لطفي 4 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات