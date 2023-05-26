صلاح: المنافسة على التأهل لدوري الأبطال صعبة على الجميع.. هذا السبب

الجمعة، 26 مايو 2023 - 14:38

كتب : FilGoal

محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد

قال محمد صلاح لاعب ليفربول إن المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا من الدوري الإنجليزي أصبحت صعبة للغاية بسبب تحسن جميع الفرق.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وفشل ليفربول في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما ضمن احتلال المركز الخامس عقب فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي أمس الخميس ليحجز مقعده في أعرق بطولات القارة العجوز رفقة مانشستر سيتي وأرسنال ونيوكاسل.

وتحدث صلاح في تصريحات تليفزيونية لـ"فوتبول ديلي" قائلا: "الأمر صعب على الجميع وليس ليفربول فقط، أعتقد أن الفرق الآن أصبحت أصعب عن ذي قبل، لأنهم لديهم مدربين ولاعبين جيدين".

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وأتم ""نحتاج فقط للتركيز على مبارياتنا وألا نفكر في الفرق الأخرى، نركز ونفوز بمبارياتنا".

وكان صلاح اعتذر أمس في رسالة لجماهير ليفربول عن الفشل في التأهل لدوري الأبطال.

وقال صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "أنا محطم كليا، بالتأكيد لا يوجد عذر لما حدث".

وواصل "كان لدينا كل شيء للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وفشلنا".

وأكمل "نحن ليفربول والتأهل لدوري الأبطال هو الحد الأدنى".

وأتم صلاح "أنا آسف، ولكنه من السابق لأوانه نشر شيئا إيجابيا أو متفائلا، لقد خذلناكم وخذلنا أنفسنا".

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