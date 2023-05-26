"عليكم قتلي لضمه".. تقرير يكشف مصير هاري كين من الانتقال إلى مانشستر يونايتد

يعمل مانشستر يونايتد على البحث عن بدائل أخرى لهاري كين مهاجم توتنام تحسبا لعدم رغبة النادي في اللندني في بيعه.

وذكر تقرير صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" اليوم الجمعة أن يونايتد لم ينه اهتمامه في ضم كين لكن مالك توتنام دانييل ليفي ليس لديه نية في بيع اللاعب.

وأشار التقرير إلى أن ليفي قال مازحا: "يونايتد يتعين عليه قتلي لضم كين".

وأكدت الصحيفة ان إريك تين هاج مدرب يونايتد مهووس بفكرة ضم كين ويضع فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي كخطة بديلة له.

كما أن يونايتد يتابع مهاجم إنتراخت فرانكفورت راندال كولو مواني ولاعب أتالانتا رامسوس هويلاند ومن بنفيكا جونكالو راموس.

ويمتد تعاقد كين مع توتنام حتى صيف عام 2024.