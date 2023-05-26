"عليكم قتلي لضمه".. تقرير يكشف مصير هاري كين من الانتقال إلى مانشستر يونايتد

الجمعة، 26 مايو 2023 - 13:58

كتب : FilGoal

هاري كين

يعمل مانشستر يونايتد على البحث عن بدائل أخرى لهاري كين مهاجم توتنام تحسبا لعدم رغبة النادي في اللندني في بيعه.

وذكر تقرير صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" اليوم الجمعة أن يونايتد لم ينه اهتمامه في ضم كين لكن مالك توتنام دانييل ليفي ليس لديه نية في بيع اللاعب.

وأشار التقرير إلى أن ليفي قال مازحا: "يونايتد يتعين عليه قتلي لضم كين".

أخبار متعلقة:
مؤتمر كلوب: صلاح محق فيها قاله.. وعدم التأهل للأبطال لن يؤثر على الانتقالات تين هاج: إصابة أنتوني تبدو خطيرة.. ونحتاج للاعبين أفضل برونو فيرنانديز: نعرف أن الجمهور سيكون سعيدا لعدم تأهل ليفربول لدوري الأبطال

وأكدت الصحيفة ان إريك تين هاج مدرب يونايتد مهووس بفكرة ضم كين ويضع فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي كخطة بديلة له.

كما أن يونايتد يتابع مهاجم إنتراخت فرانكفورت راندال كولو مواني ولاعب أتالانتا رامسوس هويلاند ومن بنفيكا جونكالو راموس.

ويمتد تعاقد كين مع توتنام حتى صيف عام 2024.

هاري كين مانشستر يونايتد توتنام الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مؤتمر كلوب: صلاح محق فيها قاله.. وعدم التأهل للأبطال لن يؤثر على الانتقالات تين هاج: إصابة أنتوني تبدو خطيرة.. ونحتاج للاعبين أفضل برونو فيرنانديز: نعرف أن الجمهور سيكون سعيدا لعدم تأهل ليفربول لدوري الأبطال ساكا بين الجماهير واحتفالا بـ20 سنة دوري اللا هزيمة .. أرسنال يعلن قميصه الجديدعل صلاح يعتذر لجماهير ليفربول بعد عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا تين هاج أتم المهمة بنجاح.. مانشستر يونايتد يسقط تشيلسي برباعية ويعود لأبطال أوروبا هالاند: جائزة رابطة النقاد؟ تعني لي الكثير.. ولم أكن لأسجل لولا تمريرات دي بروين انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (4) - (1) تشيلسي.. الشياطين الحُمر إلى أبطال أوروبا
أخر الأخبار
مؤتمر أنشيلوتي: فينيسيوس سيغيب عن لقاء إشبيلية.. وهذا سبب مشاكلنا بالدوري دقيقة | الدوري الإسباني
"عليكم قتلي لضمه".. تقرير يكشف مصير هاري كين من الانتقال إلى مانشستر يونايتد 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر كلوب: صلاح محق فيها قاله.. وعدم التأهل للأبطال لن يؤثر على الانتقالات ساعة | الدوري الإنجليزي
تين هاج: إصابة أنتوني تبدو خطيرة.. ونحتاج للاعبين أفضل ساعة | الدوري الإنجليزي
برونو فيرنانديز: نعرف أن الجمهور سيكون سعيدا لعدم تأهل ليفربول لدوري الأبطال 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
المصري يكشف موعد تسلمه الاستاد الجديد 2 ساعة | الدوري المصري
ساكا بين الجماهير واحتفالا بـ20 سنة دوري اللا هزيمة .. أرسنال يعلن قميصه الجديدعل 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم للشباب - إصابة كريستو في انتصار كبير لتونس على العراق 3 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 بعد خروجه أمام إنبي ونزول شوبير.. حالة تحدث لأول مرة في مسيرة علي لطفي 4 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات