"عليكم قتلي لضمه".. تقرير يكشف مصير هاري كين من الانتقال إلى مانشستر يونايتد
الجمعة، 26 مايو 2023 - 13:58
كتب : FilGoal
يعمل مانشستر يونايتد على البحث عن بدائل أخرى لهاري كين مهاجم توتنام تحسبا لعدم رغبة النادي في اللندني في بيعه.
هاري كين
النادي : توتنام هوتسبر
وذكر تقرير صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" اليوم الجمعة أن يونايتد لم ينه اهتمامه في ضم كين لكن مالك توتنام دانييل ليفي ليس لديه نية في بيع اللاعب.
وأشار التقرير إلى أن ليفي قال مازحا: "يونايتد يتعين عليه قتلي لضم كين".
وأكدت الصحيفة ان إريك تين هاج مدرب يونايتد مهووس بفكرة ضم كين ويضع فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي كخطة بديلة له.
كما أن يونايتد يتابع مهاجم إنتراخت فرانكفورت راندال كولو مواني ولاعب أتالانتا رامسوس هويلاند ومن بنفيكا جونكالو راموس.
ويمتد تعاقد كين مع توتنام حتى صيف عام 2024.
نرشح لكم
مؤتمر كلوب: صلاح محق فيها قاله.. وعدم التأهل للأبطال لن يؤثر على الانتقالات تين هاج: إصابة أنتوني تبدو خطيرة.. ونحتاج للاعبين أفضل برونو فيرنانديز: نعرف أن الجمهور سيكون سعيدا لعدم تأهل ليفربول لدوري الأبطال ساكا بين الجماهير واحتفالا بـ20 سنة دوري اللا هزيمة .. أرسنال يعلن قميصه الجديدعل صلاح يعتذر لجماهير ليفربول بعد عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا تين هاج أتم المهمة بنجاح.. مانشستر يونايتد يسقط تشيلسي برباعية ويعود لأبطال أوروبا هالاند: جائزة رابطة النقاد؟ تعني لي الكثير.. ولم أكن لأسجل لولا تمريرات دي بروين انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (4) - (1) تشيلسي.. الشياطين الحُمر إلى أبطال أوروبا