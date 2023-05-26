تين هاج: إصابة أنتوني تبدو خطيرة.. ونحتاج للاعبين أفضل

قال إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد إن إصابة أنتوني جناح فريقه ليست مبشرة.

وتعرض أنتوني ولوك شو للإصابة في مواجهة يونايتد وتشيلسي التي أقيمت مساء أمس الخميس في ملعب أولد ترافورد في لقاء مؤجل من الجولة 32 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز الشياطين الحُمر بأربعة أهداف لهدف.

وقال تين هاج لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية عقب المباراة: "من الصعب الحديث عن إصابتي أنتوني ولوك شو لننتظر ونرى بعد 24 ساعة".

واستدرك "لقد رأيتم أنتوني يخرج على نقالة وهذا يوضح أنها إصابة خطيرة".

وعن هل سيبقى ماركوس راشفورد في النادي قال: "لدي شعور جيد تجاه ذلك".

وينتهي تعاقد راشفورد مع يونايتد في صيف عام 20224.

وعن التعاقدات قال تين هاج: "نحتاج للاعبين أفضل إن أردنا التنافس في أعلى المستويات".

وبسؤاله عن التأهل لدوري أبطال أوروبا قال: "المهمة لم تنته، فقط الموسم الجاري، لأننا نريد أن نكون أفضل فريق في العالم والطويل مازال طويلا".

وأردف "بعد أول مباراتين كنا نملك صفر من النقاط والآن نحن في دوري الأبطال وسعداء بذلك".

وعن تقييمه للموسم قال: "أظنه موسم أول ناجح لكنه لم ينته بعد".

أما عن إنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى قال: "في الدوري الإنجليزي من الجيد أن تكون في أحد تلك المراكز لكننا نريد المنافسة على الدوري".

واستدرك المدرب الهولندي "لكن يجب أن نكون واقعيين يمكننا معرفة ما إذا كنا واقعيين أم لا في نهاية فترة الانتقالات المقبلة، الآن نحن بعيدون عن ذلك ونحن بحاجة للاعبين أفضل".