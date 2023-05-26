برونو فيرنانديز: نعرف أن الجمهور سيكون سعيدا لعدم تأهل ليفربول لدوري الأبطال

قال برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد إنه يعرف أن جماهير فريقه ستكون سعيدة لعدم مشاركة ليفربول في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

برونو فيرنانديز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وضمن يونايتد تأهله رسميا لدوري الأبطال الموسم المقبل عقب فوزه على تشيلسي مساء الخميس في ملعب أولد ترافورد بأربعة أهداف لهدف في لقاء مؤجل من الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وبذلك سيشارك من إنجلترا الموسم المقبل في دوري الأبطال كل من مانشستر سيتي وأرسنال ومانشستر يونايتد ونيوكاسل.

وتحدث برونو فيرنانديز عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "نعرف أن التأهل لدوري الأبطال يعني الكثير بالنسبة لنا فالأمر يتعلق بتحقيق أهدافنا وقمنا بذلك".

وواصل "بكل وضوح تعرف أن الجمهور سيكون سعيدا لأن ليفربول لن يشارك في دوري الأبطال لكن بالنسبة لنا الأمر لا يتعلق بذلك بل يتعلق بتحقيق أفضل شيء بالنسبة لنا لأنه علينا النظر لأنفسنا".