ساكا بين الجماهير واحتفالا بـ20 سنة دوري اللا هزيمة .. أرسنال يعلن قميصه الجديدعل

الجمعة، 26 مايو 2023 - 11:13

كتب : FilGoal

أرسنال ضد برايتون

كشف أرسنال صباح اليوم الجمعة النقاب عن قميصه الجديد لموسم 2023-2024 رسميا.

وجاء الإعلان عن القميص الجديد بتواجد نجم الفريق بوكايو ساكا وسط 300 فرد من جماهير النادي وأفراد الجهاز الفني في أحد مدرجات ملعب الإمارات.

وقال ساكا: "نحن في هذا معا، الدعم الذي تلقيناه طوال الموسم في الداخل والخارج ومن الزملاء والأصدقاء وعائلة أرسنال كان هائلا".

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وأردف "الاحتفال بتلك اللحظة معا يجعلنا متحمسين لارتداء هذا القميص الموسم المقبل، إنه أمر قوي للغاية عندما نعرف أن زملائنا والمشجعين وأصدقائنا يقودوننا، نكون أقوى عندما نسير معا للأمام".

وسوف يرتدي أرسنال قميصه الجديد في مواجهة ولفرهامبتون الأحد المقبل في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وجاء القميص باللون الأحمر مع خطوط ذهبية بالإضافة لرسم المدفع في شعار النادي باللون الذهبي كذلك وهذا من أجل الاحتفال بمرور 20 عاما على دوري اللا هزيمة.

وكان أرسنال توج بالدوري في موسم 2003-2004 بدون أي هزيمة حينما فاز في 26 مباراة وتعادل في 12.

ويعد أرسنال هو النادي الوحيد في تاريخ إنجلترا الذي توج ببريميرليج بدون تلقي أي هزيمة طوال موسم كامل.

أرسنال ساكا الدوري الإنجليزي
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