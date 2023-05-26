ساكا بين الجماهير واحتفالا بـ20 سنة دوري اللا هزيمة .. أرسنال يعلن قميصه الجديد

كشف أرسنال صباح اليوم الجمعة النقاب عن قميصه الجديد لموسم 2023-2024 رسميا.

وجاء الإعلان عن القميص الجديد بتواجد نجم الفريق بوكايو ساكا وسط 300 فرد من جماهير النادي وأفراد الجهاز الفني في أحد مدرجات ملعب الإمارات.

وقال ساكا: "نحن في هذا معا، الدعم الذي تلقيناه طوال الموسم في الداخل والخارج ومن الزملاء والأصدقاء وعائلة أرسنال كان هائلا".

وأردف "الاحتفال بتلك اللحظة معا يجعلنا متحمسين لارتداء هذا القميص الموسم المقبل، إنه أمر قوي للغاية عندما نعرف أن زملائنا والمشجعين وأصدقائنا يقودوننا، نكون أقوى عندما نسير معا للأمام".

Our new 23/24 Arsenal x @adidasFootball home kit is available now 🙌 — Arsenal (@Arsenal) May 26, 2023

وسوف يرتدي أرسنال قميصه الجديد في مواجهة ولفرهامبتون الأحد المقبل في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وجاء القميص باللون الأحمر مع خطوط ذهبية بالإضافة لرسم المدفع في شعار النادي باللون الذهبي كذلك وهذا من أجل الاحتفال بمرور 20 عاما على دوري اللا هزيمة.

وكان أرسنال توج بالدوري في موسم 2003-2004 بدون أي هزيمة حينما فاز في 26 مباراة وتعادل في 12.

بمناسبة مرور 20 عاما على دوري اللا هزيمة.. أرسنال يكشف عن قميصه الجديد بالخطوط الذهبية 🔴👕 pic.twitter.com/RGO6KQZjrf — FilGoal (@FilGoal) May 26, 2023

ويعد أرسنال هو النادي الوحيد في تاريخ إنجلترا الذي توج ببريميرليج بدون تلقي أي هزيمة طوال موسم كامل.