كأس العالم للشباب - منتخب جامبيا يكرر إنجازه ويتأهل لثمن النهائي بالفوز على فرنسا

الجمعة، 26 مايو 2023 - 00:39

كتب : FilGoal

منتخب جامبيا للشباب

كرر منتخب جامبيا إنجازه وتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما والمقامة في الأرجنتين.

وحقق منتخب جامبيا المفاجأة وفاز على فرنسا بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وانتصرت جامبيا في الجولة الأولى على هندوراس بنتيجة 2-1 أيضا لتضمن بذلك التأهل لدور الـ 16 ومعادلة إنجاز نسخة 2007.

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وتعد تلك المشاركة الثانية لجامبيا في كأس العالم للشباب بعد نسخة 2007 حيث توقف مشوارهم في دور الـ 16 أمام النمسا آنذاك.

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وحجز منتخب جامبيا بطاقته في ثمن النهائي بعدما وصل رصيده لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السادسة، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة لأفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.

وتتبقى مباراة أخيرة لجامبيا ستكون ضد كوريا الجنوبية لحسم صدارة المجموعة.

وتأهلت حتى الآن منتخبات الأرجنتين ونيوزيلاندا وأمريكا وكولومبيا ونيجيريا وإنجلترا وجامبيا لثمن النهائي.

وتعيش الكرة الجامبية أياما سعيدة حيث تأهل المنتخب الأول لنهائيات أمم إفريقيا 2021 لأول مرة في تاريخه ووصل لربع النهائي.

ولا يزال ينافس على بطاقة التأهل لنسخة 2023 حيث يتواجد في المجموعة السابعة رفقة مالي والكونغو وجنوب السودان وسيحسم موقفه في شهر يونيو المقبل.

أما منتخب الشباب فحل وصيفا للسنغال في كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما والتي أقيمت في مصر مطلع العام الجاري كأفضل مركز لهم.

كأس العالم للشباب جامبيا فرنسا
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