صلاح يعتذر لجماهير ليفربول بعدم عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا

الجمعة، 26 مايو 2023 - 00:18

كتب : رامي جمال

ليفربول ضد أستون فيلا

اعتذر محمد صلاح لاعب ليفربول لجماهير فريقه بعد عدم تأهله رسميا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وسيشارك ليفربول في الدوري الأوروبي الموسم المقبل بعدما فاز مانشستر يونايتد على تشيلسي ليوسع الفارق مع الريدز إلى ست نقاط قبل جولة على نهاية الموسم.

ويحتل ليفربول المركز الخامس بـ66 نقطة ويأتي نيوكاسل رابعا بـ70 نقطة.

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وقال صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "أنا محطم كليا، بالتأكيد لا يوجد عذر لما حدث".

وواصل "كان لدينا كل شيء للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وفشلنا".

وأكمل "نحن ليفربول والتأهل لدوري الأبطال هو الحد الأدنى".

وأتم صلاح "أنا آسف، ولكنه من السابق لأوانه نشر شيئا إيجابيا أو متفائلا، لقد خذلناكم وخذلنا أنفسنا".

وتوج صلاح بلقب أبطال أوروبا من قبل في عام 2019 وحصل على الوصافة مرتين في 2018 و2022.

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