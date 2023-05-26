صلاح يعتذر لجماهير ليفربول بعدم عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا

اعتذر محمد صلاح لاعب ليفربول لجماهير فريقه بعد عدم تأهله رسميا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وسيشارك ليفربول في الدوري الأوروبي الموسم المقبل بعدما فاز مانشستر يونايتد على تشيلسي ليوسع الفارق مع الريدز إلى ست نقاط قبل جولة على نهاية الموسم.

ويحتل ليفربول المركز الخامس بـ66 نقطة ويأتي نيوكاسل رابعا بـ70 نقطة.

وقال صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "أنا محطم كليا، بالتأكيد لا يوجد عذر لما حدث".

وواصل "كان لدينا كل شيء للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وفشلنا".

وأكمل "نحن ليفربول والتأهل لدوري الأبطال هو الحد الأدنى".

وأتم صلاح "أنا آسف، ولكنه من السابق لأوانه نشر شيئا إيجابيا أو متفائلا، لقد خذلناكم وخذلنا أنفسنا".

I’m totally devastated. There’s absolutely no excuse for this. We had everything we needed to make it to next year’s Champions League and we failed. We are Liverpool and qualifying to the competition is the bare minimum. I am sorry but it’s too soon for an uplifting or optimistic… pic.twitter.com/qZmA9WsueM — Mohamed Salah (@MoSalah) May 25, 2023

وتوج صلاح بلقب أبطال أوروبا من قبل في عام 2019 وحصل على الوصافة مرتين في 2018 و2022.