تين هاج أتم المهمة بنجاح.. مانشستر يونايتد يسقط تشيلسي برباعية ويعود لأبطال أوروبا

أسقط مانشستر يونايتد ضيفه تشيلسي ليتم مدربه إريك تين هاج مهمته بنجاح ويقود الفريق للعودة إلى دوري أبطال أوروبا رسميا.

وفاز يونايتد اليوم الخميس على تشيلسي بأربعة أهداف لهدف في ملعب أولد ترافورد في لقاء مؤجل بينهما من الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

افتتح كاسيميرو أهداف المباراة في الدقيقة السادسة.

وسجل أنتوني مارسيال الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وأضاف برونو فيرنانديز الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

وسجل ماركوس راشفورد الهدف الرابع في الدقيقة 78.

بتلك النتيجة ضمن مانشستر يونايتد تأهله رسميا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وانتقل ليفربول للدوري الأوروبي.

واقتنص يونايتد المركز الثالث من منافسه نيوكاسل بعدما وصل للنقطة 72 فيما يأتي الماكبايس رابعا بـ70 نقطة.

فيما يأتي ليفربول خامسا بـ66 نقطة.

أما تشيلسي فتجمد رصيده عند 43 نقطة يحتل بهم المركز الـ12 في جدول الترتيب ولن يشارك أوروبيا الموسم المقبل في أي بطولة.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بهجوم من تشيلسي وكاد ميخايلو مودريك يسجل هدفا لكنه سدد الكرة بغرابة خارج الملعب.

وفي الدقيقة السادسة ومن ركلة حرة أرسلها كريستيان إريكسن قابلها كاسيميرو برأسية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول لفريقه.

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وسدد أنتوني كرة بدون معنى مرت لخارج الملعب.

وأهدر أنتوني مارسيال انفرادا بطريقة غريبة بعدما تباطأ في تسديد الكرة.

وشارك ماركوس راشفورد في الدقيقة 29 بدلا من أنتوني الذي تعرض لإصابة قوية.

وأهدر كاي هافيرتز فرصة التعادل بعدما مرت رأسيته بجوار المرمى.

وسدد كونور جالاجير كرة قوية مرت لخارج الملعب.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع مرر كاسيميرو بينية رائعة إلى جادون سانشو الذي مررها لمارسيال ليسدد في الشباك ويعلن عنا لهدف الثاني لفريقه.

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وانطلق فيكتور ليندلوف في هجمة مسرعا ومرر الكرة لسانشو الذي هيأها إلى برونو لكن تسديدته ارتطمت بالعارؤضة.

وأهدر إريكسن هدفا بعدما سدد الكرة بالكعب وتصدى لها كيبا من على الخط وتابع كاسيميرو الكرة بتسديدة قوية مرت بجوار المرمى بقليل.

وتألق ديفيد دي خيا أمام تسديدتين من لويس هال ومودريك وحرم تشيلسي من تقليص النتيجة.

وحصل برنو على ركلة جزاء بنفسه بعدما مر ببراعة من ويسلي فوفانا وتم عرقلته وحولها بنجاح في الشباك ليعلن عن الهدف الثالث ليونايتد.

وفي الدقيقة 78 مرر برونو الكرة لراشفورد الذي سددها وارتطمت بكيبا وتابعها في الشباك ليعلن عن الهدف الرابع لفريقه.

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ومع قدوم الدقيقة 89 قلص جواو فيليكس النتيجة بهدف أول لتشيلسي بتسديدة زاحفة.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز يونايتد بأربعة أهداف لهدف.