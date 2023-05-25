كأس العالم للشباب - نيجيريا تواصل الإبهار.. قائد النسور الخضر يلعب لنادي وهمي

الخميس، 25 مايو 2023 - 22:21

كتب : FilGoal

دانييل يامي - نيجيريا للشباب

يواصل منتخب نيجيريا إبهار العالم في بطولة العالم للشباب، ولكن تلك المرة بمشكلة جديدة بطلها دانييل بامي قائد النسور الخضر.

المدافع البالغ 17 عاما هو قائد نيجيريا ويلعب لنادي يام يام النيجيري.

وعند ذكر اسم النادي تظهر المشكلة، لا يوجد نادٍ في نيجيريا يحمل هذا الاسم.

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دانييل بامي شارك في الفوز على الدومينيكان ثم إيطاليا في دور المجموعات وبات النسور الخضر على بعد مباراة واحدة من التأهل لدور الـ 16 عند مواجهة البرازيل.

بحسب موقع "Own Goal Nigeria" فأن النادي لا يضم أي لاعبا سواه، وهو ما يظهر في موقع "ترانسفير ماركت" أيضا.

وأشار التقرير أن أعضاء اتحاد مدينة أبوجا النيجيرية نفوا وجود هذا النادي.

يامي لم يكتف بذلك فقط بل ارتدى شارة قيادة النسور الخضر في أمم إفريقيا تحت 20 عاما التي أقيمت في مصر مؤخرا.

وساهم في تحقيق منتخب بلاده المركز الثالث على حساب تونس.

كما ارتدى قميص منتخب نيجيريا الأول لأول مرة في ودية ضد كوستاريكا في نوفمبر 2022.

وانضم أيضا لقائمة جوزيه بيسيرو في مارس الماضي مع النسور الخضر وبرر البرتغالي أسباب ضمه قائلا: "ضممت بامي لأنه يلعب في مركز الظهير الأيمن والمدافع أيضا، بعض اللاعبين الأخرين في نفس المستوى أو أفضل لكن بالطبع لا اختار اللاعب، أثق في جودته".

حتى الآن لا أحد يعرف من أين أتي بامي، وأين يلعب كرة قدم في نيجيريا بعيدا عن المنتخب؟

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