انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (4) - (1) تشيلسي.. الشياطين الحُمر إلى أبطال أوروبا

الخميس، 25 مايو 2023 - 21:29

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد وتشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي التي تقام في ملعب أولد ترافورد والمؤجلة من الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز كبير ليونايتد بأربعة أهداف لهدف وتأهله إلى دوري أبطال أوروبا رسميا.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق89: جووووووووول أوووول لتشيلسي بتسديدة زاحفة من جواو فيليكس.

ق78: جووووووووووووول رااااااااااابع ليونايتد عن طريق راشفورد.

ق73: جوووووووووووول برونو فيرنانديز يسجل الهدف الثالث ليونايتد من ركلة جزاء.

ق72: ركلة جزاء ليونايتد لصالح يونايتد بعد عرقلة برونو فيرنانديز من فوفانا.

ق70: مارسيال وإريكسن يخرجان ويشارك بدلا منهما فريد وجارناتشو.

ق64: تبديلان لتشيلسي بخروج هافيرتز ومودريك ومشاركة جواو فيليكس وبوليسيتش.

ق59: دي خيا يتألق أمام تسديدتين من هال ومودريك بعد ارتطام الأخيرة بمدافعي فريقه وتغيير الكرة لاتجاهها.

ق52: إريكسن يهدر هدفا محققا بعدما سدد كرة بالكعب تصدى لها كيبا من على الخط وتسديد كاسيميرو مرت بجوار المرمى بقليل.

ق51: تسديدة من مودريك حولها دي خيا لركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق47: ليندلوف ينطلق في هجمة مسرعا ومرر الكرة لسانشو الذي هيأها إلى برونو لكن تسديدته ترتطم بالعارضة.

انطلاق الشوط الثاني.

تبديل بمشاركة مالاسيا بدلا من لوك شو.

نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد بهدفين دون رد.

ق50: جوووووووووووووول ثااااااااان ليونايتد من مارسيال بعد بينية من سانشو.

ق45: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق45: تسديدة زاحفة من جالاجير مرت بجوار المرمى بقليل.

ق44: تسديدة من جالاجير مرت لخارج الملعب.

ق32: هافيرتز يهدر فرصة التعادل برأسية مرت بجوار المرمى.

ق29: مشاركة راشفورد بعد إصابة قوية لأنتوني.

ق19: مارسيال يهدر انفرادا بغرابة بعدما تباطأ في تسديد الكرة.

ق14: تسديدة بدون معنى من أنتوني مرت لخارج الملعب.

ق6: جوووووووووووووووووووووول أووووووووووووول ليونايتد برأسية من كاسيميرو بعد ركلة حرة أرسلها إريكسن.

ق4: مودريك يهدر هدفا محققا بعد تسديدة غريبة مرت لخارج الملعب.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد تشيلسي الدوري الإنجليزي
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