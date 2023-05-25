التشكيل - راشفورد يعود لمقاعد بدلاء مانشستر يونايتد.. وهافيرتز يقود هجوم تشيلسي

الخميس، 25 مايو 2023 - 21:12

كتب : FilGoal

هدف راشفورد

أعلن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لملاقاة تشيلسي في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبذلك يستمر غياب ماركوس راشفورد للمباراة الثالثة على التوالي عن التشكيل الأساسي، حيث خرج من القائمة أمام ولفرهامبتون في الأسبوع السادس والثلاثين، ثم أمام بورنموث في الأسبوع السابع والثلاثين.

وفاز يونايتد بالمباراتين بنتيجتي 2-0 و1-0 على الترتيب.

وجاء تشكيل يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: أرون وان بيساكا - فيكتور لينديلوف - رافاييل فاران - لوك شو

خط الوسط: كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - أنتوني مارسيال - جادون سانشو

على الجانب الآخر يدفع فرانك لامبارد مدرب تشيلسي بثنائي أجنحة مكون من نوني مادويكي وميكايلو مودريك وبينهما كاي هافيرتز.

وجاء تشكيل البلوز كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا - ويسلي فوفانا - تريفو تشالوبا - لويس هال

خط الوسط: كونور جالاجر - إنزو فيرنانديز - كارني تشوكويميكا

خط الهجوم: نوني مادويكي - كاي هافيرتز - ميكايلو مودريك

ويحتاج مانشستر يونايتد إلى نقطة وحيدة لضمان مقعده في دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 69 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ليفربول الخامس، الذي تتبقى له مباراة وحيدة أمام ساوثامبتون في الجولة الأخيرة، بينما يلعب يونايتد جولته الأخيرة يوم الأحد 28 مايو ضد فولام.

على الجانب الآخر، يحتل تشيلسي المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي تشيلسي
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