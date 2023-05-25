تقرير: تمت: كيم مين جاي إلى مانشستر يونايتد من نابولي

أتم مانشستر يونايتد اتفاقه مع كيم مين جاي مدافع نابولي على ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لشبكة "سبورت ميديا ست" الإيطالية فإن يونايتد اتفق مع نابولي على ضم اللاعب الكوري الجنوبي مقابل 58 مليون يورو.

وانضم كيم مين جاي إلى نابولي قادما من فنربخشه الصيف الماضي بعقد يمتد حتى 2025 مع إمكانية مد التعاقد لسنتين إضافيتين.

ويوجد شرط جزائي في تعاقد اللاعب صاحب الـ26 عاما مع نابولي بإمكانه الرحيل لأي ناد خارج إيطاليا مقابل دفع 45 مليون يورو ولكن بداية من صيف عام 2024.

وشارك كيم مين جاي مع نابولي الموسم الجاري في 44 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.

وساهم اللاعب مع نابولي في التتويج بلقب الدوري الإيطالي مع التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.