كويز في الجول - هل يمكنك تسمية كل أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز في دقيقتين؟

حسم مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023، ويختتم منافساته يوم الأحد 28 مايو بملاقاة برينتفورد خارج الأرض.

اللقب هو الثالث على التوالي للأزرق السماوي، والخامس في آخر 6 مواسم، والتاسع في تاريخ النادي.

بدأت حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 1992، هل يمكنك تسمية أبطال جميع النسخ الـ 31 التي أقيمت منه في دقيقتين؟

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