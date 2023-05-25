كويز في الجول - هل يمكنك تسمية كل أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز في دقيقتين؟
الخميس، 25 مايو 2023 - 19:10
كتب : FilGoal
حسم مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023، ويختتم منافساته يوم الأحد 28 مايو بملاقاة برينتفورد خارج الأرض.
اللقب هو الثالث على التوالي للأزرق السماوي، والخامس في آخر 6 مواسم، والتاسع في تاريخ النادي.
بدأت حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 1992، هل يمكنك تسمية أبطال جميع النسخ الـ 31 التي أقيمت منه في دقيقتين؟
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