كويز في الجول - هل يمكنك تسمية كل أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز في دقيقتين؟

الخميس، 25 مايو 2023 - 19:10

كتب : FilGoal

تتويج واحتفال مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي

حسم مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023، ويختتم منافساته يوم الأحد 28 مايو بملاقاة برينتفورد خارج الأرض.

اللقب هو الثالث على التوالي للأزرق السماوي، والخامس في آخر 6 مواسم، والتاسع في تاريخ النادي.

بدأت حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 1992، هل يمكنك تسمية أبطال جميع النسخ الـ 31 التي أقيمت منه في دقيقتين؟

أخبار متعلقة:
اختبر نفسك - هل تستطيع معرفة أسماء هدافي الدوري في 8 دقائق؟

اختبر معلوماتك من هنا:

اختبر نفسك أبطال الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تقرير: تمت: كيم مين جاي إلى مانشستر يونايتد من نابولي جوارديولا يكشف إصابات لاعبيه مع اقتراب نهائي دوري الأبطال محمد صلاح يوجه رسالة مؤثرة لرباعي ليفربول الراحل دي زيربي: نستحق التأهل للدوري الأوروبي.. وأصبحت مدربا بسبب جوارديولا مواعيد مباريات الخميس 25 مايو 2023.. قمة إنجليزية وتونس في مونديال الشباب إلى أوروبا للمرة الأولى تاريخيا.. برايتون وسيتي يتعادلان في مباراة الأهداف الملغية مؤتمر لامبارد: لا أعرف موقف ماونت.. وإن تعطلت في الدوري فلن يكون من السهل عودتك انتهت الدوري الإنجليزي – برايتون (1) - (1) مانشستر سيتي.. تعادل مثير
أخر الأخبار
وكيل زوران لـ في الجول: المدرب مستمر في الاتحاد.. كان يريد الرحيل ولكن 2 دقيقة | الدوري المصري
الدرجة الثانية - لافيينا يواصل مطاردة الجونة على قمة مجموعة الصعيد 15 دقيقة | الدرجة الثانية
مصارعة – والد بغدودة يلتقي رئيسة الأكاديمية الوطنية للتدريب لحل أزمة نجله 25 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير: تمت: كيم مين جاي إلى مانشستر يونايتد من نابولي 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كويز في الجول - هل يمكنك تسمية كل أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز في دقيقتين؟ 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نكاية في بايرن؟ كولن يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مباراة دورتموند ساعة | الكرة الأوروبية
فوت ميركاتو: ميلان يزاحم بيرنلي على هداف الدرجة الثانية الفرنسية ساعة | الكرة الأوروبية
وكيل فيراتي يفتح الباب حول عودته لـ إيطاليا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات 4 بعد خروجه أمام إنبي ونزول شوبير.. حالة تحدث لأول مرة في مسيرة علي لطفي