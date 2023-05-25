تقرير مغربي: فيفا يحرم الرجاء من التعاقدات

الخميس، 25 مايو 2023 - 14:31

كتب : FilGoal

الأهلي - الرجاء - حسين الشحات

منع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فريق الرجاء من التعاقدات بحسب صحيفة "المنتخب" المغربية.

وودع الرجاء منافسات الموسم الحالي لدوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة من الأهلي 2-0 ذهابا والتعادل سلبيا في إياب ربع النهائي.

وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية، فغن فيفا قرر منع الرجاء من القيام بالتعاقدات خلال سوق الانتقالات الصيفية.

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة طلب كولر ضم رمضان صبحي إلغاء الدوري السلفادوري بعد وفاة 12 مشجعا القبض على مدافع برشلونة السابق مران الزمالك - تصعيد ثنائي حراسة المرمى.. وسيف جعفر يكتفي بالتأهيل

وأوضحت التقارير أن قرار فيفا جاء بسبب الأحكام الصادرة في حق الرجاء، قبل نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وكشفت التقارير أن الرجاء مطالبا بسداد 500 ألف دولار لرفع المنع من التعاقدات، وكذلك تسوية الأحكام الصادرة لصالح بعض لاعبيه السابقين، في مقدمتهم الليبي سند الورفلي، محمود بنحليب.

الرجاء لا يمر بأفضل مواسمه في الدوري المغربي وبات مهددا بالغياب عن المشاركة في البطولات الإفريقية في الموسم المقبل.

ويحتل الرجاء المركز السادس في جدول ترتيب الموسم الحالي من الدوري المغربي برصيد 36 نقطة بفارق أقل 5 نقاط عن أولمبيك أسفي رابع الترتيب برصيد 41 نقطة.

ويتصدر الجيش الملكي ترتيب الدوري المغربي برصيد 54 نقطة قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

الرجاء الدوري المغربي
نرشح لكم
منافس الأهلي - الوداد يتأهل لنصف نهائي كأس المغرب ويصطدم بـ الرجاء تقرير تركي: بشكتاش يستعد لسماع العروض المقدمة لـ موليكا.. والأهلي في الصورة تقرير: الوداد يسابق الزمن لتجهيز بن عيادة لمواجهة الأهلي خبر في الجول - تحسن كبير في حالة الشناوي.. والحارس جاهز لنهائي إفريقيا فاندنبروك: مواجهة الأهلي ستكون أكثر توازنا من صنداونز.. وأتفهم رغبتهم في الثأر قائمة جنوب إفريقيا الأولية - بيرسي تاو ضمن اختيارات بروس ضد المغرب لتصفيات أمم إفريقيا خبر في الجول - الليبي معتز إبراهيم حكم ذهاب نهائي أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد خبر في الجول - ثلاثة حكام مصريين في إياب نهائي الكونفدرالية
أخر الأخبار
اطلاق سراح الـ4 متهمين بسبب "دُمية فينيسيوس المشنوقة" ولكن 10 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير مغربي: فيفا يحرم الرجاء من التعاقدات 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة طلب كولر ضم رمضان صبحي 26 دقيقة | الدوري المصري
إلغاء الدوري السلفادوري بعد وفاة 12 مشجعا 49 دقيقة | أمريكا
القبض على مدافع برشلونة السابق ساعة | الدوري الإسباني
مران الزمالك - تصعيد ثنائي حراسة المرمى.. وسيف جعفر يكتفي بالتأهيل ساعة | الكرة المصرية
ثروت سويلم: لا يوجد قرار سيعجب الأهلي والزمالك معا.. ووعد بحل مشكلة قيد الأبيض ساعة | الدوري المصري
بيريرا يشيد بالثنائي المصري في كأس العالم للشباب بالأرجنتين 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات 4 الأهلي ضد الوداد.. موعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا