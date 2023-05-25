تقرير مغربي: فيفا يحرم الرجاء من التعاقدات

منع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فريق الرجاء من التعاقدات بحسب صحيفة "المنتخب" المغربية.

وودع الرجاء منافسات الموسم الحالي لدوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة من الأهلي 2-0 ذهابا والتعادل سلبيا في إياب ربع النهائي.

وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية، فغن فيفا قرر منع الرجاء من القيام بالتعاقدات خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضحت التقارير أن قرار فيفا جاء بسبب الأحكام الصادرة في حق الرجاء، قبل نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وكشفت التقارير أن الرجاء مطالبا بسداد 500 ألف دولار لرفع المنع من التعاقدات، وكذلك تسوية الأحكام الصادرة لصالح بعض لاعبيه السابقين، في مقدمتهم الليبي سند الورفلي، محمود بنحليب.

الرجاء لا يمر بأفضل مواسمه في الدوري المغربي وبات مهددا بالغياب عن المشاركة في البطولات الإفريقية في الموسم المقبل.

ويحتل الرجاء المركز السادس في جدول ترتيب الموسم الحالي من الدوري المغربي برصيد 36 نقطة بفارق أقل 5 نقاط عن أولمبيك أسفي رابع الترتيب برصيد 41 نقطة.

ويتصدر الجيش الملكي ترتيب الدوري المغربي برصيد 54 نقطة قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.