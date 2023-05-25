بيريرا يشيد بالثنائي المصري في كأس العالم للشباب بالأرجنتين

أشاد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، بالثنائي محمد معروف وعمرو الشناوي.

ويمثل الثنائي معروف والشناوي التحكيم المصري في بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا بالأرجنتين.

ووصف بيريرا أداء معروف والشناوي بالمميز في أول ظهور لهما بكاس العالم للشباب.

وأدار محمد معروف مباراة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مع نظيره جزر فيجي كحكم ساحة والتي حسمها المنتخب الأمريكي بنتيجة 3-0.

بينما ظهر عمرو الشناوي كحكم فيديو في مباراتي جواتيمالا ونيوزيلندا، وأمريكا وجزر فيجي.

وحرص بيريرا على التواصل مع معروف والشناوي، وأثنى على المستوي المميز الذي قدماه وطالبهما بالمزيد من التركيز في البطولة.

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الأرجنتين تستضيف كأس العالم للشباب بعد سحب ملف التنظيم من أندونسيا في الأشهر الأخيرة، والآن اللقب ربما يبقى في أمريكا الجنوبية لأول مرة منذ تتويج البرازيل باللقب في كولومبيا 2011.

ويتواجد منتخب الأرجنتين صاحب الأرض في المجموعة الأولى مع أوزبكستان وجواتيمالا ونيوزيلندا.

وعلى صعيد العرب يتواجد منتخبا العراق وتونس في المجموعة الخامسة مع إنجلترا وأوروجواي.

أما بقية المنتخبات الإفريقية، فيتواجد منتخب السنغال في المجموعة الثالثة مع اليابان وكولومبيا.

ويتواجد منتخب نيجيريا في المجموعة الرابعة مع إيطاليا والبرازيل وجمهورية الدومينيكان.

وأخيرا يتواجد منتخب جامبيا مع فرنسا وكوريا الجنوبية والهندوراس في المجموعة السادسة.

وتضم البطولة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 6 مجموعات.

ويتأهل إلى دور الـ 16 أصحاب المركزين الأول والثاني، وأفضل 4 من أصحاب المركز الثالث.

منتخب الأرجنتين هو الأكثر تتويجا بالبطولة، حيث حقق اللقب 6 مرات أولهم في 1979 وآخرهم في 2007.

ثاني الأكثر تتويجا هو منتخب البرازيل بـ 5 ألقاب أولهم في 1983 وآخرهم في 2011.

بقية الألقاب حصل عليها البرتغال وصربيا (لقبين) وغانا وإسبانيا وروسيا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا وأوكرانيا آخر المتوجين في 2019.