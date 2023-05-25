جوارديولا يكشف إصابات لاعبيه مع اقتراب نهائي دوري الأبطال

الخميس، 25 مايو 2023 - 12:18

كتب : FilGoal

تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن قرر استبدال فيل فودين وجون ستونز في مباراة برايتون كان لأسباب احترازية.

وشارك الثنائي في تعادل سيتي مع برايتون 1-1 في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "فيل فودين تعرض لكدمة في قدمه خلال الشوط الأول، والطبيب أخبرني بأنه سيكون من غير الجيد المخاطرة به".

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وأضاف "جون ستونز شعر بضيق تنفس، ولم نكن نريد المخاطرة به، لأننا لا نملك الكثير من اللاعبين الجاهزين في مركزه".

فودين الذي سجل هدف التقدم تم تغييره بعد خمس دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، كما تم استبدال جون ستونز في الشوط الثاني، في ظل غياب المدافعين مانويل أكانجي وإيمريك لابورت وروبن دياش وناثان آكي عن المباراة.

وأكمل المدرب الإسباني "يعاني بعض اللاعبين من إصابات خفيفة ولكن لدينا طاقم طبي رائع يساعدنا كثيرا".

وواصل "لم نكن نعاني من الإصابات لفترة طويلة، ولكن بمجرد اقترابنا من نهائي دوري أبطال أوروبا، تعرض 4 أو 5 لاعبين لإنزعاجات عضلية، لاعبون مهمون وعلينا تعويضهم".

سيتي يستعد لخوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد يوم 3 يونيو المقبل، وبعدها نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر يوم 10 يونيو.

فيما ضمن برايتون تأهله رسميا إلى أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بفضل تعادله مع بطل الدوري الإنجليزي للموسم الجاري مانشستر سيتي.

افتتح فيل فودين أهداف المباراة في الدقيقة 25.

وأدرك جوليو إنسيسو التعادل لبرايتون في الدقيقة 38.

وشهدت المباراة إلغاء هدفا سجله كارو ميتوما بداعي لمسة يد بالإضافة لهدف آخر سجله داني ويلبيك.

هذا بالإضافة لإلغاء هدف سجله إرلينج هالاند بسبب ارتكابه لمخالفة قبل تسديده للكرة.

بتلك النتيجة وصل رصيد سيتي إلى 89 نقطة يتربع بهم على صدارة الترتيب.

أما برايتون فوصل للنقطة 62 يحتل بهم المركز السادس ويضمن رسميا المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

إذ أن برايتون يبتعد عن ملاحقه أستون فيلا بفارق أربع نقاط.

وضمن برايتون إنهاء الموسم في المركز السادس وهذا هو أفضل مركز حققه النادي في تاريخه.

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