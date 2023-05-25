محمد صلاح يوجه رسالة مؤثرة لرباعي ليفربول الراحل

وجه محمد صلاح نجم ليفربول رسالة مؤثرة إلى الرباعي الراحل عن صفوف الفريق بنهاية هذا الموسم، روبرتو فيرمينو ونابي كيتا وجيمس ميلنر وأليكس أوكسليد تشامبرلين.

قبل أيام، أعلن النادي رحيل اللاعبين الـ4 بنهاية عقودهم يونيو المقبل.

وقال صلاح عبر إنستجرام: "أحد أفضل الأشياء في كرة القدم هو أننا نلتقي ونتشارك اللحظات مع زملاء رائعين".

وأضاف "فيرمينو، ميلنر، تشامبرلين، نابي كيتا، سنفتقدهم".

وأتم "أتمنى أن يمنحنا القدر فرصة اللقاء مرة أخرى".

وكان الظهور الأخير للرباعي في ملعب أنفيلد يوم السبت ضد أستون فيلا في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

وانضم فيرمينو إلى ليفربول قادما من هوفنهايم الألماني في عام 2015.

ولعب فيرمينو مع ليفربول 361 مباراة سجل خلالهم 107 أهداف وصنع 79 آخرين.

أما جيمس ميلنر فانضم للفريق قادما من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر في 2015.

وخاض ميلنر مع الفريق 331 مباراة سجل خلالهم 26 هدفا وصنع 46 آخرين.

وانتقل نابي كيتا إلى ليفربول قادما من لايبزيج الألماني في 2018.

ولعب كيتا مع الفريق 129 مباراة سجل خلالهم 11 هدفا وصنع سبعة آخرين.

أما تشامبرلين فانتقل لليفربول قادما من أرسنال في 2017.

ولعب صاحب الـ29 عاما مع الفريق 198 مباراة سجل خلالهم 20 هدفا وصنع 32 آخرين.

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