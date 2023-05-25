مواعيد مباريات الخميس 25 مايو 2023.. قمة إنجليزية وتونس في مونديال الشباب

يشهد اليوم الخميس الموافق 25 من شهر مايو 2023 منافسات مختلفة.

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الدوري الإنجليزي

تقام قمة مؤجلة من الجولة 32 في مسابقة الدوري بمواجهة بين مانشستر يونايتد أمام تشيلسي.

ويستضيف ملعب أولد ترافورد القمة الإنجليزية في تمام العاشرة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

كأس العالم للشباب

يلعب منتخب تونس ثاني مبارياته في مونديال تحت 20 عاما والمقام في الأرجنتين.

وفي مواجهة عربية خالصة يلعب منتخب تونس أمام العراق في الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

ويقام اللقاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم تحت 20 عاما.

وكان منتخب تونس قد خسر في المباراة الافتتاحية أمام إنجلترا بهدف دون مقابل.