منافس الأهلي - الوداد يتأهل لنصف نهائي كأس المغرب ويصطدم بـ الرجاء

حسم الوداد تأهله إلى نصف نهائي كأس العرش المغربي بعد إقصاء الدفاع الجديدي.

وتغلب الوداد على الدفاع الجديدي في ربع النهائي بهدفين مقابل هدف واحد.

ويصطدم الوداد بمواجهة الرجاء في مباراة نصف النهائي.

وكان الوداد قد حسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ليواجه الأهلي في يونيو المقبل.

ويستضيف استاد القاهرة مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد يوم 4 يونيو المقبل.

بينما لقاء إياب دوري أبطال إفريقيا يقام على مركب محمد الخامس يوم 11 يونيو.

وكان أمين فرحان قد سجل هدف الافتتاح في الدقيقة 37 ليتقدم الوداد بهدف دون مقابل في الشوط الأول.

وتعادل حمزة داراي في الدقيقة 59 من المباراة.

ونجح أيمن الحسوني في خطف بطاقة التأهل بعد تسجيل ركلة جزاء في الدقيقة 74.

ويتأهل الوداد لمواجهة الرجاء في نصف النهائي، بينما المباراة الأخرى بين فريقي نهضة بركان والفتح الرباطي.

وكان الوداد قد أقصى صنداونز الجنوب إفريقي من نصف النهائي بعد التعادل ذهابا بدون أهداف وإيابا بهدفين لكل منهما.