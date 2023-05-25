إلى أوروبا للمرة الأولى تاريخيا.. برايتون وسيتي يتعادلان في مباراة الأهداف الملغية

الخميس، 25 مايو 2023 - 00:10

كتب : رامي جمال

جوليو إنسيسو يحتفل بهدفه مع برايتون ضد مانشستر سيتي

ضمن برايتون تأهله رسميا إلى أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بفضل تعادله مع بطل الدوري الإنجليزي للموسم الجاري مانشستر سيتي.

وتعادل برايتون مع ضيفه سيتي مساء الأربعاء إيجابيا بهدف لمثله في ملعبه أميكس في لقاء مؤجل بينهما من الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

افتتح فيل فودين أهداف المباراة في الدقيقة 25.

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وأدرك جوليو إنسيسو التعادل لبرايتون في الدقيقة 38.

وشهدت المباراة إلغاء هدفا سجله كارو ميتوما بداعي لمسة يد بالإضافة لهدف آخر سجله داني ويلبيك.

هذا بالإضافة لإلغاء هدف سجله إرلينج هالاند بسبب ارتكابه لمخالفة قبل تسديده للكرة.

بتلك النتيجة وصل رصيد سيتي إلى 89 نقطة يتربع بهم على صدارة الترتيب.

أما برايتون فوصل للنقطة 62 يحتل بهم المركز السادس ويضمن رسميا المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

إذ أن برايتون يبتعد عن ملاحقه أستون فيلا بفارق أربع نقاط.

وضمن برايتون إنهاء الموسم في المركز السادس وهذا هو أفضل مركز حققه النادي في تاريخه.

ملخص المباراة

بدأت المباراة باستحواذ من قبل سيتي وكاد هالاند يسجل هدفا من رأسية في الدقيقة السادسة لكنها مرت أعلى المرمى بقليل.

وسدد داني ويلبيك كرة قوية من ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى.

وانفرد هالاند بالمرمى ولكنه تباطأ في تسديد الكرة ليتصدى له حارس برايتون.

وسجل فودين هدفا لسيتي في الدقيقة 25 بتسديدة بعد انفراد إثر بينية من هالاند.

وعقب ست دقائق أدرك ميتوما التعادل لبرايتون لكن تم إلغاء الهدف بداعي لمسة يد على اللاعب الياباني.

وفي الدقيقة 38 أدرك جوليو إنسيسو التعادل لبرايتون بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وسجل ويلبيك هدفا ثانيا لبرايتون في الدقيقة 44 لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وسدد إيفان فيرجسون كرة قوية تصدى لها أورتيجا حارس سيتي.

وسجل هالاند هدفا برأسية لكن بعد العودة لتقنية الفيديو تم إلغائه بداعي مخالفة على المهاجم النرويجي قبل تسديد الكرة.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بالتعادل وتأهل برايتون إلى الدوري الأوروبي رسميا.

برايتون مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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