مؤتمر لامبارد: لا أعرف موقف ماونت.. وإن تعطلت في الدوري فلن يكون من السهل عودتك

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 23:24

كتب : FilGoal

فرانك لامبارد

لا يعرف فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي موقف لاعب الفريق ماسون ماونت من البقاء مع النادي الموسم المقبل من عدمه.

وينتهي تعاقد ماونت مع تشيلسي بنهاية الموسم المقبل وأثيرت العديد من الأنباء عن عدم توصله لاتفاق مع ناديه وسط اهتمام من مانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال.

وعن هل لعب ماونت آخر مباراة له مع تشيلسي قال في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "لا يوجد لدي إجابة محددة لأقولها، الأمر بين ماسون والنادي".

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أما عن مواجهة مانشستر يونايتد غدا الخميس قال: "سنخوض المباراة مثلما واجهنا مانشستر سيتي، سنخوض المباراة بعقلية جيدة".

وأردف "سنخوض المباراة بالالتزام بالأساسيات فنحن لم نلتزم بمعاييرنا مؤخرا ورأيت عدة أسباب لذلك، على اللاعبين الوصول لتلك المعايير أعتقد أننا فعلنا ذلك ضد مانشستر سيتي".

وعن هل يعود ليفربول وتشيلسي الموسم المقبل للمنافسة قال: "لا أعرف لأن الدوري يسير سريعا جدا، نحن نرى الآن ظهور نيوكاسل وبرايتون وأستون فيلا، إن تعطلت في الدوري فلن يكون من السهل عودتك، أعتقد أن هذا هو الاختبار".

ويستضيف يونايتد منافسه تشيلسي غدا الخميس في ملعب أولد ترافورد في لقاء مؤجل من الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

ويحتاج يونايتد لنقطة واحدة فقط لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا إذ أنه يحتل المركز الرابع بـ69 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه ليفربول.

ويتبقى ليونايتد مباراتي تشيلسي وفولام فيما يتبقى لليفربول مواجهة ساوثامبتون فقط.

أما تشيلسي فيحتل المركز الـ12 بـ43 نقطة ولن يشارك في أي بطولة أوروبية الموسم المقبل.

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