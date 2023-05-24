ذا أثليتك: ماسون ماونت يميل للانتقال إلى مانشستر يونايتد

يميل ماسون ماونت لاعب خط وسط تشيلسي للانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسبما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الأربعاء فإنه من المتوقع أن تبدأ المحادثات بين الناديين بشأن اللاعب صاحب الـ24 عاما.

وينتهي تعاقد ماونت مع تشيلسي بنهاية الموسم المقبل ولم يستطع الطرفين حتى الآن التوصل إلى اتفاق.

وكانت الشبكة ذاتها ذكرت في شهر مارس الماضي أن ليفربول يتصدر السباق بشأن التعاقد مع اللاعب بالإضافة لوجود اهتمام من أرسنال.

وأوضح التقرير أن ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي المرتقب يريد بقاء ماونت للموسم المقبل.

لكن رغبة يونايتد في ضم اللاعب تواجه عقبات في ظل اهتمام النادي بضم مهاجم أولا بالإضافة لعدم وضوح موقف بيع الملكية من عائلة جلايزرز.

هذا بالإضافة لأنه يجب على يونايتد التوصل لاتفاق أولا مع تشيلسي على قيمة انتقال اللاعب.

وقال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي المؤقت عن وضع ماونت: "لا أعرف لا يوجد لدي إجابة محددة، الأمر بين ماسون والنادي".

ويعد ماونت أحد ناشئي تشيلسي وشارك معه في 195 مباراة سجل خلالهم 33 هدفا.