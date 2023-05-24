تشكيل مانشستر سيتي – رودري مدافع.. وثلاثي هجومي ناري ضد برايتون
الأربعاء، 24 مايو 2023 - 21:24
كتب : FilGoal
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة برايتون مساء اليوم الأربعاء في لقاء مؤجل من الجولة 32 من الدوري الإنجليزي في ملعب أميكس.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو
في الدفاع: ريكو لويس- جون ستونز- رودري- كايل ووكر
في الوسط: إلكاي جوندوجان- كيفن دي بروين- بيرناردو سيلفا
في الهجوم: فيل فودين- إرلينج هالاند- رياض محرز
وتوج سيتي بلقب الدوري رسميا ويتصدر المسابقة بـ88 نقطة.
فيما يأتي برايتون سادسا بـ61 نقطة.
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