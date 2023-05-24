تشكيل مانشستر سيتي – رودري مدافع.. وثلاثي هجومي ناري ضد برايتون

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة برايتون مساء اليوم الأربعاء في لقاء مؤجل من الجولة 32 من الدوري الإنجليزي في ملعب أميكس.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

في الدفاع: ريكو لويس- جون ستونز- رودري- كايل ووكر

في الوسط: إلكاي جوندوجان- كيفن دي بروين- بيرناردو سيلفا

في الهجوم: فيل فودين- إرلينج هالاند- رياض محرز

وتوج سيتي بلقب الدوري رسميا ويتصدر المسابقة بـ88 نقطة.

فيما يأتي برايتون سادسا بـ61 نقطة.