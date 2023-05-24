اختبر نفسك - هل تستطيع معرفة أسماء هدافي الدوري في 8 دقائق؟

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 21:08

كتب : FilGoal

هدف محمد شريف - الأهلي ضد إنبي

هل تستطيع تسمية هدافي الدوري منذ بداية الألفية الجارية في 8 دقائق فقط؟

حسنا اختبر نفسك.

الدوري المصري لعبة في الجول
نرشح لكم
كويز في الجول - هل يمكنك تسمية كل أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز في دقيقتين؟ اختبر معلوماتك - هل تتذكر لقاء الأهلي وريال مدريد 2001 جيدا اختبر معلوماتك - هل شاهدت فوز الأهلي على سياتل جيدا؟ اختبر معلوماتك عن مدربي الدوري المصري هذا الموسم اختبر معلوماتك عن الأهلي في كأس العالم للأندية اختبر معلوماتك - هل تابعت كأس العالم 2022 جيدا؟ اختبر معلوماتك - هل شاهدت نهائي كأس العالم 2022 جيدا؟ اختبر معلوماتك - هل تابعت مشوار الأرجنتين في كأس العالم جيدا
أخر الأخبار
اتحاد الكرة: طلبنا حضور السعة الكاملة في نهائي أبطال إفريقيا.. وموعد طرح التذاكر 8 ساعة | الكرة الإفريقية
العطار يكشف حقيقة طلب الزمالك فتح باب القيد مبكرا لأجل البطولة العربية 9 ساعة | الدوري المصري
طولان: لا أعترف بغيابات الأهلي.. وأتمنى تدريب أيمن أشرف مرة أخرى 9 ساعة | الدوري المصري
ألكسندر باتو يعود إلى ساو باولو 10 ساعة | أمريكا
بعد عودته للمشاركة.. سافيو يوجه رسالة لجماهير الأهلي 10 ساعة | الدوري المصري
كأس العالم للشباب - بقيادة موهبة تشيلسي المنتظرة.. الإكوادور تسحق فيجي بـ 9 أهداف 10 ساعة | أمريكا
طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة مصطفى شوبير 11 ساعة | الدوري المصري
النحاس: قدمنا هدية لـ الأهلي.. ولا يتم رش الملعب بهذا الكم من المياه 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 بعد خروجه أمام إنبي ونزول شوبير.. حالة تحدث لأول مرة في مسيرة علي لطفي 4 الأهلي ضد الوداد.. موعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا