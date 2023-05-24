مؤتمر تين هاج عن ضم نيمار.. موقف راشفورد من مواجهة تشيلسي

كان السؤال الأبرز في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأربعاء لمدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج هو حقيقة ضم ناديه بضم نيمار من باريس سان جيرمان.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان مانشستر يونايتد

ورد المدرب الهولندي قائلا: "عندما يكون لدينا أخبار فسوف نعلن عنها".

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها أن مانشستر يونايتد مهتم بضم نيمار خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعن المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا قال المدرب الهولندي: "نعم نريد اللعب في تلك البطولة هذا واضح، الآن علينا الفوز في كل مباراة نخوضها وهذا ما كنا نفعله طوال الموسم، نريد الاستحواذ وإتمام المهمة".

وبسؤاله هل هو تقدم أكثر عن أهدافه المحددة له سلفا مع بداية الموسم رد "أولا يجب أن نفوز غدا وبعد ذلك الحكم متروك للآخرين سواء كان الأداء جيدا أم سيئا، نحن في مشروع ونريد الفوز والتتويج بالبطولات".

وأردف "لقد فزنا ببطولة ولكننا نريد المزيد ومنافسة الأفضل، نحن مازلنا في رحلة ولكننا نعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح ولكن بإمكاننا التحسن، لأن كلمة جيد ليس جيدة بما فيه الكفاية".

ويستضيف يونايتد منافسه تشيلسي غدا الخميس في ملعب أولد ترافورد في لقاء مؤجل من الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

ويحتاج يونايتد لنقطة واحدة فقط لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا إذ أنه يحتل المركز الرابع بـ69 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه ليفربول.

ويتبقى ليونايتد مباراتي تشيلسي وفولام فيما يتبقى لليفربول مواجهة ساوثامبتون فقط.

أما تشيلسي فيحتل المركز الـ12 بـ43 نقطة ولن يشارك في أي بطولة أوروبية الموسم المقبل.

وعن موقف ماركوس راشفورد لاعب الفريق من مواجهة تشيلسي قال: "يبدو لائقا، لقد عاد للتدرب ولكن علينا رؤيته مجددا في المران وكيف تعافى وسوف نقوم بخياراتنا".

وبسؤاله هل اللعب في دوري الأبطال أمر هام أجاب تيج هاج "نريد المنافسة مع الأفضل لذا يجب أن تتواجد في دوري الأبطال، في الدوري الإنجليزي لتحجز مقعدك الأوروبي يجب أن تكون في أحد المراكز الأربعة الأولى ولكن الأمر ليس سهلا فالعديد من الفرق تتنافس عليه، الكل يعتقد أنه بإمكانه التواجد في ذلك المكان ونحن كذلك".