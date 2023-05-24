مؤتمر تين هاج عن ضم نيمار.. موقف راشفورد من مواجهة تشيلسي

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 21:02

كتب : FilGoal

إريك تين هاج

كان السؤال الأبرز في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأربعاء لمدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج هو حقيقة ضم ناديه بضم نيمار من باريس سان جيرمان.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

مانشستر يونايتد

ورد المدرب الهولندي قائلا: "عندما يكون لدينا أخبار فسوف نعلن عنها".

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها أن مانشستر يونايتد مهتم بضم نيمار خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

أخبار متعلقة:
تقرير تركي: بشكتاش يستعد لسماع العروض المقدمة لـ موليكا.. والأهلي في الصورة ديلي ميل: ريال مدريد يخطط للتعاقد مع روبرتسون رغم انضمامه في منتصف الموسم.. رونالدو ينافس على جائزة هداف الدوري السعودي

وعن المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا قال المدرب الهولندي: "نعم نريد اللعب في تلك البطولة هذا واضح، الآن علينا الفوز في كل مباراة نخوضها وهذا ما كنا نفعله طوال الموسم، نريد الاستحواذ وإتمام المهمة".

وبسؤاله هل هو تقدم أكثر عن أهدافه المحددة له سلفا مع بداية الموسم رد "أولا يجب أن نفوز غدا وبعد ذلك الحكم متروك للآخرين سواء كان الأداء جيدا أم سيئا، نحن في مشروع ونريد الفوز والتتويج بالبطولات".

وأردف "لقد فزنا ببطولة ولكننا نريد المزيد ومنافسة الأفضل، نحن مازلنا في رحلة ولكننا نعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح ولكن بإمكاننا التحسن، لأن كلمة جيد ليس جيدة بما فيه الكفاية".

ويستضيف يونايتد منافسه تشيلسي غدا الخميس في ملعب أولد ترافورد في لقاء مؤجل من الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

ويحتاج يونايتد لنقطة واحدة فقط لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا إذ أنه يحتل المركز الرابع بـ69 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه ليفربول.

ويتبقى ليونايتد مباراتي تشيلسي وفولام فيما يتبقى لليفربول مواجهة ساوثامبتون فقط.

أما تشيلسي فيحتل المركز الـ12 بـ43 نقطة ولن يشارك في أي بطولة أوروبية الموسم المقبل.

وعن موقف ماركوس راشفورد لاعب الفريق من مواجهة تشيلسي قال: "يبدو لائقا، لقد عاد للتدرب ولكن علينا رؤيته مجددا في المران وكيف تعافى وسوف نقوم بخياراتنا".

وبسؤاله هل اللعب في دوري الأبطال أمر هام أجاب تيج هاج "نريد المنافسة مع الأفضل لذا يجب أن تتواجد في دوري الأبطال، في الدوري الإنجليزي لتحجز مقعدك الأوروبي يجب أن تكون في أحد المراكز الأربعة الأولى ولكن الأمر ليس سهلا فالعديد من الفرق تتنافس عليه، الكل يعتقد أنه بإمكانه التواجد في ذلك المكان ونحن كذلك".

مانشستر يونايتد نيمار سان جيرمان تين هاج تشيلسي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي – برايتون ضد مانشستر سيتي ذا أثليتك: ماسون ماونت يميل للانتقال إلى مانشستر يونايتد تشكيل مانشستر سيتي – رودري مدافع.. وثلاثي هجومي ناري ضد برايتون رابطة الدوري الإنجليزي تعلن مواعيد فترتي الانتقالات ديلي ميل: مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرضا لـ تشيلسي من أجل ماونت بوبي فيرمينو.. المهاجم الوهمي الذي جعل الابتسامة طريقته الوحيدة في عالم كرة القدم إيدي هاو: لم أتوقع تأهل نيوكاسل إلى دوري الأبطال رودري: أظهرنا شخصية البطل هذا الموسم.. والأفضل لم يأت بعد
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي – برايتون ضد مانشستر سيتي 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ذا أثليتك: ماسون ماونت يميل للانتقال إلى مانشستر يونايتد 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد توديع الكأس.. اجتماع طارئ لمجلس إدارة الإسماعيلي مع الجهاز الفني 27 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري - فيوتشر (0) - (0) سيراميكا.. بيراميدز (0) - (0) الحدود.. هجوم متبادل 29 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل مانشستر سيتي – رودري مدافع.. وثلاثي هجومي ناري ضد برايتون 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل فيوتشر – ثلاثي يقود الهجوم أمام سيراميكا.. وغياب مروان محسن 38 دقيقة | الكرة المصرية
اختبر نفسك - هل تستطيع معرفة أسماء هدافي الدوري في 8 دقائق؟ 48 دقيقة | كويز في الجول
مباشر كرة سلة - الأهلي (17) - (13) استاد مالي.. الفترة الأولى 52 دقيقة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات 4 الأهلي ضد الوداد.. موعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا