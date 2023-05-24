تقرير: الوداد يسابق الزمن لتجهيز بن عيادة لمواجهة الأهلي

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 19:43

كتب : FilGoal

حسين بن عيادة

يسابق نادي الوداد الزمن من أجل تجهيز مدافع الفريق الدولي الجزائري حسين بن عيادة لمواجهة الأهلي.

ويلعب الأهلي أمام الوداد المغربي يوم 4 يونيو المقبل في استاد القاهرة، في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب موقع "لو سبورت 360" المغربي، فإن الجهاز الطبي لنادي الوداد يسابق الزمن من أجل تجهيز بن عيادة لخوض ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وأوضحت التقارير أن الجهاز الطبي لنادي الوداد يثق في قدرة بن عيادة على التعافي والتواجد أمام الأهلي.

وحسم الوداد تأهله إلى النهائي الثاني على التوالي بعد إقصاء صنداونز بالتعادل سلبيا في الذهاب، والتعادل بهدفين لكل منهما إيابا.

ويتكرر نهائي النسخة الماضية الذي انتهى بفوز الوداد بهدفين دون رد في مباراة واحدة أقيمت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

الوداد هو حامل اللقب، بينما فاز الأهلي بالنسختين السابقتين 2020 و2021، ويلعب النهائي للمرة الرابعة على التوالي.

الوداد الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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