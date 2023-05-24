رغم انضمامه في منتصف الموسم.. رونالدو ينافس على جائزة هداف الدوري السعودي

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 15:03

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

15 مباراة فقط كانت كافية لكريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي ليدخل صراع الفوز بلقب هداف الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل رونالدو هدفا جديدا مع فريقه النصر، وهذه المرة أمام الشباب ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري السعودي.

ووصل كريستيانو رونالدو لهدفه رقم 14 مع النصر.

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وبذلك يحتل النجم البرتغالي المركز الخامس في ترتيب هدافي المسابقة، بفارق 6 أهداف فقط عن متصدر الهدافين، مع تبقي جولتين على نهاية الموسم.

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وجاء ترتيب هدافي الدوري السعودي على النحو التالي:

1- عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد).. 20 هدفا

2- أندرسون تاليسكا (النصر).. 18 هدفا

2- أوديون إيجالو (الهلال).. 18 هدفا

4- فراس البريكان (الفتح).. 17 هدفا

5- كريستيانو رونالدو(النصر).. 14 هدفا

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وحرم كريستيانو رونالدو نادي اتحاد جدة بقيادة الدولي المصري أحمد حجازي من حسم لقب الدوري السعودي قبل جولتين من النهاية.

وحول النصر تأخره بهدفين إلى الفوز بنتيجة 3-2 على نظيره الشباب في قمة الجولة 28 من الدوري السعودي.

وسجل أندرسون تاليسكا وعبد الرحمن غريب ورونالدو أهداف النصر، فيما أحرز كريستيان جوانكا هدفي نادي الشباب.

فيما فاز اتحاد جدة على الباطن بهدف دون رد وحافظ على صداراته لترتيب الدوري السعودي.

وسجل البرازيلي رومارينيو هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 9 من عمر المباراة.

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وشهدت المباراة مشاركة احمد حجازي طوال الـ90 دقيقة وظهر بمستوى جيد خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة.

وبنهاية الجولة 28 حافظ الاتحاد على صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 66 نقطة.

فيما حافظ النصر على آماله ورفع رصيده إلى 63 نقطة قبل جولتين من نهاية المسابقة.

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ويحتاج اتحاد جدة 3 نقاط خلال الجولتين المقبلتين لحسم لقب الدوري رسميا.

ويغيب لقب الدوري عن الفريق الذي يضم الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد منذ عام 2009.

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