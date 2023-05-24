5 سيناريوهات تتوج حجازي وطارق حامد بلقب الدوري السعودي السبت المقبل

قد يصبح اتحاد جدة بطلا للدوري السعودي يوم السبت المقبل ويرفع أحمد حجازي وطارق حامد اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 2009 في أكثر من حالة.

ويحل اتحاد جدة المتصدر ضيفا على الفيحاء ضمن الجولة قبل الأخيرة، فيما يحل النصر الوصيف ضيفا على الاتفاق، في التوقيت نفسه.

ويتصدر زملاء حجازي وطارق حامد الجدول برصيد 66 نقطة، وفارق 3 نقاط عن النصر صاحب الـ63 نقطة، قبل جولتين من نهاية الموسم.

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سيناريوهات تتويج اتحاد جدة

1- في حالة فوز اتحاد جدة على الفيحاء وتعادل النصر أو خسارته أمام الاتفاق سيتوج الإتي باللقب، لعدم إمكانية تعويض الفارق في الجولة الأخيرة.

2- في حالة انتصار اتحاد جدة على الفيحاء وفوز زملاء كريستيانو رونالدو أمام الاتفاق سيتوج النمور باللقب قبل جولة من نهاية الموسم.

وذلك لأن رصيد الإتي سيصبح 69 نقطة، وهو أقصى عدد من النقاط يمكن أن يصل إليه النصر في حالة الفوز بمباراتيه المتبقيتين مع خسارة اتحاد جدة للمباراة الأخيرة، ولكنه سيتوج باللقب بفضل نتائج المواجهات المباشرة بينهما.

ففي حالة تساوي الفريقان في عدد النقاط يتم حسم اللقب بعامل نتائج المواجهات المباشرة، وهو ما يتفوق فيه الاتحاد الذي تعادل مع النصر في الرياض وهزمه في جدة.

3- في حالة تعادل اتحاد جدة مع الفيحاء وتعادل النصر مع الاتفاق سيتوج النمور أيضا، وفقا للوضع السابق ذكره ببقاء الفارق عند 3 نقاط.

4- في حالة تعادل اتحاد جدة مع الفيحاء وخسارة النصر من الاتفاق سيتوج الأول بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة، لأن الفارق وقتها سيصبح 4 نقاط، قبل مباراة واحدة فقط لكل فريق.

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5- في حالة خسارة اتحاد جدة من الفيحاء وخسارة النصر من الاتفاق سيتوج النمور باللقب أيضا، مثل السيناريو الثاني.

ولا يملك النصر أي فرصة في اللقب سوى سقوط اتحاد جدة أمام الفيحاء، مع فوزه على الاتفاق، وانتظار مباريات الجولة الأخيرة من أجل معجزة جديدة من فريق الطائي.

المباريات المتبقية لكل فريق

اتحاد جدة أمامه مباراتين، بينهما 1 على ملعبه، 1 خارجه.

وتأتي مباريات اتحاد جدة المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 29: الفيحاء خارج ملعب الجوهرة المشعة يوم السبت في التاسعة مساء

الجولة 30: الطائي على ملعب الجوهرة المشعة يوم الأربعاء في التاسعة مساء

النصر أمامه مباراتين، بينهم 1 على ملعبه، 1 خارجه.

وتأتي مباريات النصر المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 29: الاتفاق خارج ملعب النصر يوم السبت في التاسعة مساء

الجولة 30: الفتح على ملعب النصر يوم الأربعاء في التاسعة مساء

وينتهي موسم الدوري السعودي 2022-2023 يوم الأربعاء المقبل.

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