رابطة الدوري الإنجليزي تعلن مواعيد فترتي الانتقالات

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء مواعيد فترتي الانتقالات، في صيف 2023 وشتاء 2024.

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان أن فترة الانتقالات الصيفية ستبدأ يوم الأربعاء 14 يونيو وتغلق مساء الجمعة 1 سبتمبر.

بينما تبدأ فترة الانتقالات الشتوية يوم الاثنين 1 يناير 2024 وتغلق مساء الخميس 1 فبراير 2024.

وأوضح البيان أن المواعيد جاءت لضمان التنسيق مع البطولات الكبرى في أوروبا.

إذ تغلق فترتي الانتقالات يومي 1 سبتمبر و1 فبراير، في الدوريات، الإيطالي والألماني والإسباني والفرنسي.

ويبدأ موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي يوم السبت 12 أغسطس 2023.

ويختتم الموسم يوم الأحد 19 مايو 2024.

ويعود جدول موسم الدوري الإنجليزي إلى مواعيده الطبيعية التي تأثرت في المواسم الثلاثة الأخيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وإقامة كأس العالم 2022 في منتصف الموسم.

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